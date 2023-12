Der vierte Teil jener Filmreihe, in der Helden des Actionkinos der 80er-Jahre noch einmal zur Knarre greifen dürfen, geht in die vierte Runde und lockte nur wenige Zuschauer in die Kinos. Der Grund für den Misserfolg dürfte hauptsächlich daran liegen, dass diesmal keine ganz großen Stars an der Seite oder gegen Sylvester Stallone und Jason Staham kämpfen.



Nachdem in den ersten beiden Teilen Legenden wie Schwarzenegger, Willis, Norris oder Van Damme dabei waren. konnte The Expendables 3 immerhin noch mit Gastauftritten von Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson und Harrison Ford punkten. Diesmal sind dabei sind lediglich Dolph Lundgren (mit alberner Perücke), Randy Couture, 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia sowie Iko Uwais (The Raid) in der Schurkenrolle.



Erschwerend kommt hinzu, dass Stallone sich schon nach kurzer Zeit aus dem Film verabschiedet. Dabei sind es gerade seine gemeinsamen Szenen mit Staham, in denen die beiden Haudegen sich übereinander lustig machen, die den Reiz der Filmreihe ausmachen. In Sachen Action gibt es hingegen wenig zu meckern und wem Weihnachten zu besinnlich wird, der findet auch mit Teil 4 ein gutes Kontrastprogramm.



Die Blu-ray von LEONINE enthält neben dem 104-minütigen Film noch diese Extras: “Größer, mutiger, stärker: The Expendables in Action“ (16:56 min), “Die neue Truppe: Frischlinge und alte Hasen“ (19:06 min) und den deutschen Trailer (1:01 min)

„The Expendables 4“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables 4“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables – Extended Director’s Cut“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables – Extended Director’s Cut“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables 3“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Expendables 3“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken