Jens Wawrczeck: How to Hitchcock

Jens Wawrczeck ist bereits seit seinem elften Lebensjahr als Hörfunksprecher und Schauspieler tätig. Große Bekanntheit erlangte er, als er ab 1978 in der damals auf Cassette erfolgreich veröffentlichten Reihe Die drei ??? den Junior Detektiv Peter Dunstan Shaw sprach.

Heute dürfte kaum noch bekannt sein, dass in der auf US-Jugendbüchern basierende Hörspielserie anfangs auch ein gewisser Alfred Hitchcock Auftritte hatte, die länger ausfielen als die kurzen Szenen, mit denen er in seinen Kinofilmen gastierte. Doch wie jetzt zu erfahren ist, war Jens Wawrczeck bereits in seiner Schulzeit in großer Fan des “Masters of Suspence“.

In seinem Buch How to Hitchcock analysiert Wawrczeck ebenso scharf- wie eigensinnig markante Motive und Momente aus dem filmischen Schaffen des Meisterregisseurs. Nicht minder pointiert arbeitete er unter dem Motto Meine Reise durch das Hitchcock-Universum auch eigene Erlebnisse ein, ohne dass es eitel wirkt.

So beschreibt er, wie er 1978 als 15-jähriger Junge zusammen mit seiner Mutter Shirley MacLaine mit ihrer Las Vegas Show in Hamburg erlebte. Grund für den Besuch der Show war, dass der Hollywood-Star die Hauptrolle in Hitchcocks Immer Ärger mit Harry gespielt hatte. Wawrczeck gelang es MacLaine am Ende der Show eine kleine Stoffmaus und ein Briefchen zu überreichen. Am nächsten Tag fand er im Briefkasten eine Grußkarte des Weltstars mit dieser Botschaft vor: „Dear Jens, your mouse will be with me forever and you are darling to think of me! Shirley MacLaine“.

Auch die drei Jahre in der Wawrczeck in New York Schauspielschulen besuchte, wurde für ihn dadurch veredelt, dass er Orte aus Hitchcock-Filmen aussuchte. Diese lebenslange Begeisterung bringt er auch in How to Hitchcock ein und den Leser dazu, vielleicht dem eher misslungenen Film Der Fall Paradine – wegen der seiner Meinung nach göttlichen Alida Valli doch noch eine zweite Chance zu geben.

Da Jens Wawrczeck ein souveräner Sprecher und Erzähler ist, bereitet die 454-minütige Hörbuchfassung von How to Hitchcock noch mehr Vergnügen als das 256-seitige Buch. Mittlerweile hat Wawrczeck auf Audio-CDs auch die literarischen Vorlagen zu Hitchcock-Klassikern wie Vertigo, Ich kämpfe um Dich oder Marnie eingesprochen.

Jens Wawrczeck: HOW TO HITCHCOCK als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest HOW TO HITCHCOCK als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest DAS FENSTER ZUM HOF von Cornell Woolrich als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest DER FALL PARADINE von Robert Hichen als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest ÜBER DEN DÄCHERN VON NIZZA von David Dodge als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest FAMILIENGRAB von Victor Canning als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest IMMER ÄRGER MIT HARRY von Jack Trevor als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest MARNIE von Winston Graham als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest JUNG UND UNSCHULDIG von Josephine Tey als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest EINE DAME VERSCHWINDET von Ethel Lina White als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest DER GEHEIMAGENT von William Somerset Maugham als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest DIE VÖGEL von Daphne du Maurier als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest VERDACHT von Anthony Berkeley als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest BERÜCHTIGT von John Taintor Foote als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest REBECCA von Daphne Du Maurier als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest VERTIGO von Pierre Boileau und Thomas Narcejac als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Jens Wawrczeck liest ICH KÄMPFE UM DICH von Francis Beeding als Audio-CD bei AMAZON bestellen, hier anklicken