Lurchi: Finale mit Riesen-Überraschung

Mit Heft Nummer 170 wird die seit 1937 laufende Serie Lurchis Abenteuer fortgesetzt. Damit liegt nun nach Lurchis Höhlenabenteuer, Lurchis Luftpost, Spielplatz mit Hindernissen und Fernweh das fünfte “lustige Salamanderheft“ von Jan Reiser (Sticks & Fingers, De Gschicht vom Brandner Kasper, Der kleine Lord) vor.

Die Geschichte spielt an Lurchis Geburtstag. Der BSC Molchhausen tritt im Endspiel in der Bezirks-Amphibien-Liga im Basketball gegen den SC Krötenteich an. Alle Spieler sind hochmotiviert und zunächst geht Molchhausen durch Elvira Eichhorn und dann der Krötenteich dank Fredi Flitz in Führung. Spannende Zweikämpfe liefern sich Laura Laubfrosch und Mina Mauswiesel. Inmitten all der Anspannung und Motivation passiert es: Hopps trifft Lurchi mit dem Ball, dieser geht zu Boden und muss in die Kabine zum Erholen. Aber Lurchi möchte unbedingt weiterspielen, doch als er zum Platz zurückgeht, spielt bereits jemand, der genauso aussieht wie er, für ihn…

Wer ist dieser mysteriöse Doppelgänger? Lurchis Schwester Trine ist wieder da! Endlich, endlich möchte man sagen. Schon im allerersten Lurchi-Heft von 1937 heißt es: „Sohn und Tochter Salamander – Springen fröhlich umeinander.“ Der heimliche Fan-Liebling Trine, der nur in gut einem Dutzend Hefte seinen Auftritt hatte, ist zurück. Ihren bislang letzten Auftritt hatte sie im November 1996 im Jubiläumsheft 120 von Dietwald Doblies.

Lurchi ist das offizielle Maskottchen des Basketball-Bundesligisten MHP RIESEN Ludwigsburg und so gibt es dieses Mal ein exklusives Interview mit Philipp Schuler, der seit vielen Jahren voller Überzeugung in das Lurchi-Kostüm schlüpft und bei jedem Heimspiel dabei ist, um für die richtige Stimmung zu sorgen. Außerdem erfahren wir, dass Jan Reiser Großes mit Trine vorhat – man darf sehr gespannt sein!

… und so heißt es am Ende dieses Mal: „Und lang schallts im Walde noch: „Lurchi und Feunde leben hoch!“

Norbert Elbers

