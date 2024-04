Die Vorfreude auf einen zweistündigen Film von Wim Wenders über einen Toilettenreiniger hält sich in sehr engen Grenzen. Doch seinen ersten Pluspunkt erhält Perfect Days dadurch, dass der Schauplatz Tokio ist. Wie ja einigermaßen bekannt sein dürfte, gibt es in Japan irrsinnig komplizierte Toiletten mit ganz vielen Knöpfen.

In Wendersʼ Film aber auch zu erfahren, dass sich die WCs in Tokio in ziemlich verrückt aussehenden Gebäuden befinden. Die Krönung ist ein Bauwerk mit durchsichtigen in unterschiedlichen Farben getönten Klokabinen, die der Toilettenbenutzer nach Betreten auf undurchsichtig umschalten kann.

Wenn in den ersten 30 Minuten gezeigt wird, wie Hirayama (Kōji Yakusho) früh morgens aufsteht und mit ebenso großer Routine wie Effizienz diverese Designer-Bedürfnisanstalten auf Vordermann bringt, kommt keinerlei Langeweile auf.

Der Auftakt des Films wirkt wie eine Arte-Doku ohne alles wissende Erklärstimme.

Doch nach und nach ist mehr über Hirayama zu erfahren. So verbringt er seine Pause in einem Park, in dem er Bäume fotografiert und kleine vielversprechende Schösslinge für daheim ausgräbt. Hierzu hat er eigens kleine aus Zeitungspapier gefaltete Blumentöpfe zum Ausklappen in seiner Brieftasche dabei, der DVD zum Film liegt hierzu eine Bauanleitung bei.

Nach und nach ist immer mehr über Hirayama zu erfahren, über seine Leidenschaft für klassische Rocksongs von Patty Smith, Lou Reed oder Van Morrison, die er sich auf antiken Musikcassetten anhört, die in Japan anscheinend mittlerweile hoch gehandelt werden.

Wir bekommen mit, wie Hirayamas seine Woche mit Besuchen im Badehaus, in einer Buchhandlung und am Wochenende in einer Kneipe mit singender Barfrau perfekt durchgeplant hat. Doch es wäre kein Spielfilm, wenn das Leben der Hauptfigur nicht etwas durcheinandergebracht wird. Hierfür sorgen u. a. ein Besuch von Hirayamas kleiner Nichte und der Exmann der singenden Barfrau.

Es sind tatsächlich einige perfekte Tage, an denen Wim Wenders den Zuschauer teilhaben lässt.

