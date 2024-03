Bela Lugosi: Phantom des Schreckens – Classic Chiller Collection

Bela Lugosi spielte 1931 mit Dracula die Rolle seines Lebens. Dies hatte jedoch nicht nur Vorteile für den 1882 in der Heimat des Vampirfürsten geborenen Vollblutschauspieler. Möglicherweise war Lugosis größter Fehler, dass er es ablehnte direkt nach Dracula ein weiteres Universal Monster zu spielen. Die Rolle von Frankensteins Monster ging daher an Boris Karloff und der Brite wurde dadurch zu Hollywoods beliebtesten Horrorstar.

Lugosi. dem sein ungarischer Akzent und seine Trunksucht im Wege stand, konnte nicht an den Erfolg von Dracula anknüpfen, Er spielte Nebenrolle in größeren Filmen und Hauptrollen in den Produktionen von kleinen Studios aus Hollywoods Armenviertel Powerty Row. Bevor er seine letzten Filme mit Ed Wood drehte, schloss er mit dem “Bretterstudio“ Monogram Pictures einen Vertrag über neun Filma ab.

Unter dem Titel Phantom des Schreckens erlebte mit The invisible Ghost einer dieser billigen Filme auf einer erstaunlich luxuriös ausgestatteten Blu-ray-Edition seine deutsche Premiere. Extra für diesen als dreizehnten Beitrag zur sehr empfehlenswerten Reihe Classic Chiller Collection wurde eine sehr gute deutsche Synchronisation angefertigt.

Im wenig mehr als eine Stunde andauernden Film spielt Lugosi erstaunlich zurückhaltend den Arzt Dr. Charles Kessler, der sehr stark darunter leidet, dass seine Frau ihn verlassen hat. Weniger dezent verkörpert Lugosi jedoch jene in Trance mordende Furie, in die sich Kessler immer wieder verwandelt. Unter der versierten Regie von Joseph H. Lewis entstand trotz des teilweise ziemlich albernen Drehbuchs ein kleiner, feiner Thriller, der immer noch gut unterhält.

Den Filmgenuss steigert neben der guten Bildqualität auch das von Mitarbeitern der der sehr lesenswerten Zeitschrift 35 Millimeter – Das Retro-Film-Magazin fundiert zusammengestellte Bonusmaterial. Als Beigabe gibt mit Black Dragons (1942) eine weitere Monogram-Produktion mit Lugosi und mit dem Vampir-Film Condemned To Live (1935) zwei thematisch passende B-Pictures, die jedoch nicht restauriert aber deutsch untertitelt wurden.

Hier noch das weitere Bonusmaterial: Audiokommentar von Robert Zion, ein sehr interessantes Video Essay von Marco Koch (39:01 min), „Trailers from Hell“ mit Joe Dante (1:58 min, mit deutschen Untertiteln9, eine Bildergalerie und ein 16-seitigen Booklet mit Texten von Robert Zion.

