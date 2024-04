Das aus Fab Morvan und Rob Pilatus bestehende Popduo Milli Vanilli feierte Ende der Achtziger mit Songs wie Baby Don’t Forget My Number oder Blame It on the Rain weltweit große Erfolge. Die beiden Frontmänner waren zwar begnadete Tänzer, der Gesang kam jedoch nicht aus ihren Kehlen.

Hierfür hatte Komponist und Produzent Frank Farian einige etwas weniger vorzeigbare aber talentiertere Sänger verpflichtet. Wie zuvor bereits bei seinem großen Erfolg mit Boney M. war Farian auch höchstpersönlich auf den Playbacks zu hören. Dies ging eine Weile sehr, sehr gut bevor der Schwindel schließlich spektakulär aufflog…

Es sollte mehr als drei Jahrzehnte dauern bis diese Steilvorlage vom Regisseur Simon Verhoeven (Willkommen bei den Hartmanns, Nightlife) in ein erstaunlich unterhaltsames und niemals plumpes Biopic verwandelt wurde. Girl You Know It’s True muss sich nicht hinter den zahllosen oft etwas glatten US-Filmen über Musik-Größen, in denen Filmstars genau wie einst Milli Vanilli zum Playback oft nur ihre Lippen zu bewegen hatten.

Der Film leidet etwas darunter, dass Matthias Schweighöfer als Frank Farian häufig so albern wirkt als wenn er im falschen Film wäre und Til Schweiger Regie führen würde. Doch dem restlichen Ensemble gelingen immer wieder erinnerungswürdige und manchmal auch anrührende Momente. Dies gilt vor allem für die beiden Hauptdarsteller Tijan Njie und Elan Ben Ali, dank deren Temperament und Talent sogar die nicht wirklich zu Klassikern gewordenen und oft erschreckend an die Songs von Modern Talking erinnernde Milli-Vanilli-Hits erstaunlich unpeinlich rüberkommen.

Die Blu-ray von Leonine enthält neben dem 124-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Interviews mit Cast und Crew: Tijan Njie & Elan Ben Ali (9:02 min), Tijan Njie (6:03 min), Elan Ben Ali (4;52 min), Matthias Schweighöfer (4:33 min), Bella Dayne (6:53 min), Graham Rogers (2:20 min), Ashley Dowds (5:01 min), Tijan Marei (2:02 min), Regisseur Simon Verhoeven (18:33 min), Drehbuchautor Quirin Berg (9:40 min) und Produzentin Kirstin Winkler, Musikvideos mit Tijan Njie & Elan Ben Ali: Baby Don’t Forget My Number (2:27 min), Girl You Know It’s True (2:31 min), Blame It on the Rain (2:50 min), Girl I’m Gonna Miss You (2:40 min) und Hot Boys (1:53 min), sowie ein Clip (2:27 min)

