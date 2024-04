Eine erstaunliche Edition erzählt Comicgeschichte(n) aus mehreren Jahrzehnten. Als Jean Van Hamme das erste in diesem Band enthaltene Album schrieb, arbeitete er bei Philips als sehr gut bezahlter Leiter der Abteilung für Haushaltsgeräte und langweilte sich. Nebenbei schrieb der Romane und Szenarios für Comics,

Der Zeichner Daniel Henrotin alias Dany zeichnete damals in einem semirealistischen Stil die Funny-Serie Oliver & Columbine. Autor war Michel Louis Albert Régnier alias Greg, der 1965 auch als Chefredakteur des Comicmagazins tintin leitete. Van Hamme legte Greg das Szenario für eine 46-seitige abgeschlossene Geschichte vor.

Greg fand die Story zwar sehr spannend, hielt sie aber nicht geeignet für einen Abdruck in Tintin, da dort nur Serien zum Abdruck kamen. Warum Abenteuer ohne Helden dennoch von Dany in einem realistischen Stil in Szene gesetzt und nicht nur 1975 in Tintin, sondern zwei Jahre später auch noch erfolgreich als Album veröffentlich wurde, erzählt Volker Hamann (Reddition) in einem sehr lesenswerten und reich illustrierten Text, der in diesen Buch zum Abdruck kommt.

Van Hamme wählte den Titel Abenteuer ohne Helden, weil keine der zahlreichen Charaktere in seiner Geschichte die Hauptrolle spielt. Doch einige der 15 Überlebenden eines Flugzeugabsturzes über dem Dschungel von Mato Grosso verbringen durchaus Heldentaten, während andere sich ziemlich erbärmlich verhalten. Story und Artwork haben sich sehr gut gehalten und bieten immer noch hochspannende Unterhaltung.

Anders als geplant, erschien 1997 doch noch eine Fortsetzung. Dany konzentriert sich mittlerweile auf erotische Comics und Van Hamme war mit Serien wie Thorgal, XIII oder Largo Winch einer der erfolgreichsten Autoren Europas. In 20 Jahre danach werden einige der Überlebenden ermordet und andere brechen auf zur Absturzstelle um dort einen politisch brisanten Gegenstand zu finden…

Bei uns wurden die beiden Alben zwar bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht, doch noch nie in einer Gesamtausgabe. Für die Edition von Schreiber & Leser spricht aber auch, dass erstmals als verbindende Elemente fünf zusätzliche Comicseiten und der amüsante Prosatext Flashback enthalten sind. Letzter stammt angeblich von Largo Winch, der darin schildert, wie er dem “oft unsäglich nervenden“ Van Hamme in einer Bar in Puerto Limon von jenem „Abenteuer ohne Helden“ erzählte.

