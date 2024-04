Subversion zur Prime-Time – Die Simpsons

Verdammt lange ist es her! Bereits 2002 erschien die zweite Auflage dieses Buches, das laut Eigenwerbung die „medienkritische Analyse mit der Vergnüglichkeit eines Fanbuches verbinden“ soll. Damals wurden die ersten zwölf Staffeln der ungemein erfolgreichen Trickfilm-Serie Die Simpsons analysiert. Im Anhang zur 2014 erschienen dritten Auflage von Subversion zur Prime-Time werden 24 Simpsons-Staffeln mit 530 Episoden gelistet.

Auch die Neuuflage des Buchs enthält wieder Beiträge von zahlreichen Autoren, darunter die aktualisierten Versionen von bewährte Artikeln mit originellen Überschriften wie Method Acting im Kwik-E-Mart oder auch Little Shop of Homers, einen Bericht über den “Simpsons-Sellout“ an allen Laden-Fronten.

Auch der 2007 gestartete Simpsons-Kinofilm ist natürlich ein Thema, wobei Andreas Rauschinger bedauert, dass dieser “statt die von zahlreichen Drehbuchratgebern feilgebotenen narrativen Muster zu demontieren, diese selbst beispielhaft erfüllte.“

Bemerkenswert ist ein neu ins Buch aufgenommenes Interview mit Regisseur David Silverman, einem der “Simpsons-Pioniere der ersten Stunde“. Von diesem ist zu vernehmen, dass das Team um Matt Goening nicht wirklich anstrebt “Subversion zur Prime-Time“ zu produzieren: “Aber subversiv zu sein, bedeutet ja ursprünglich, dass man etwas umstürzen will. Wir bieten hingegen beobachtende Satire und Satire, das würde ich nicht unbedingt subversiv nennen.“ Insgesamt zeigt diese Neuauflage, dass die Simpsons ihr Pulver noch längst nicht verschossen haben.

Das ultimative Buch zu Serie präsentierte Alexander Braun 2024 mit großartig recherchiertes und opulent bebildertes Prachtband Die Simpsons: Gelber wird’s nicht.

