Ziemlich überraschend präsentiert Amazon Prime zu Weihnachten 2023 einen Animationsfilm, in dem sich Batman als alleinerziehenden Vater mit seinem eigensinnigen Sohn Damian auseinandersetzen muss.

Dies ist nicht neu und war bereits Thema in einigen der DC Universe Animated Original Movies, wie Son of Batman oder Battle of the Super Sons. Was jedoch wirklich überrascht, ist das ziemlich schräg aussehende Design der Figuren und Schauplätze, wobei sich diesmal nicht am fast schon klassische Design, das Bruce Timm für Batman: The Animated Series entwickelte, orientiert wurde.

Der von Daby Zainab Faidhi und Guillaume Fesquet entwickelte Look von Merry Little Batman verfügt über einen Touch von Yellow Submarine, lässt aber auch an das Werk des britischen Zeichners Ronald Searle denken, von dem der animierte Vorspann zu Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten stammt.

Auch die in Merry Little Batman erzählte Geschichte ist recht ungewöhnlich. So hat Bruce Wayne seinen Job als Vater so ernst genommen, dass er Überstunden einlegte, um alle Kriminellen einzubuchten und Gotham zur sichersten Stadt der Welt zu machen. Jetzt hat Bruce nicht nur Zeit für seinen Sohn, sondern kann sich auch endlich einen Bart wachsen lassen.

Der mittlerweile achtjährige Damian tollt mit einer Papptüten-Maske durch Wayme Manor, jagt die Katze Selina und freut sich aufs Weihnachtsfest. Doch plötzlich wird Batman wieder benötigt und Bruce muss in sein Kostüm schlüpfen. Natürlich versucht Damian ihm zu helfen…

Der 92-minütige Animationsfilm erfreut durch zahlreiche Gastauftritte von ziemlich durchgeknallt gestalteten Schurken und ist der Pilotfilm zur Serie Bat-Family!

