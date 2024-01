Dieser Comic wurde ab 1958 fast ein Jahrzehnt lang im Magazin Spirou veröffentlicht. Obwohl die Serie von den auch hierzulande bekannten Comicgrößen Jean-Michel Charlier (Blueberry) und Eddy Paape (Luc Orient) produziert wurde, erlebt Marc Dacier erst jetzt seine deutschsprachige Premiere.

Titelheld der Serie ist ein junger Mann, der unbedingt bei der renommierten Tageszeitung L’éclair als Journalist arbeiten will. Die Hartnäckigkeit mit der Marc Dacier versucht den Herausgeber der Zeitung von seinen Qualitäten zu überzeugen, trägt Früchte.

Der Nachwuchsjournalist wird auf eine Weltreise geschickt. Er soll in vier Monaten den Erdball umrunden, allerdings wird ihm hierfür keinerlei Budget zugestanden. Dacier lässt sich davon nicht abschrecken und stürzt sich von einem Abenteuer ins nächste.

Die locker und humorvoll in Szene gesetzte Serie kann auch heute noch gefallen. Daher ist es sehr erfreulich, dass der All Verlag in achtzehn Hardcoverbänden alle Abenteuer von Marc Daier veröffentlichen wird.

