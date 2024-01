Es ist erstaunlich, was der All Verlag in letzter Zeit alles an frankobelgischen Klassikern als deutschsprachige Premieren präsentiert. So erscheint dort etwa die ab 1958 locker und humorvoll von den Comicgrößen Jean-Michel Charlier (Blueberry) und Eddy Paape (Luc Orient) in Szene gesetzte Abenteuerserie Marc Dacier als 18-bändige Gesamtausgabe.

Ebenfalls von Paape stammt die erstaunlich unkonventionelle Science-Fiction-Reihe Detektiv Carol, deren Titelheldin zusammen mit der außerirdischen Katze Rom ziemlich durchgeknallte Ermittlungen durchführte. Die Geschichten stammen von André-Paul Duchâteau (Yalek), der sich für Rick Master ein halbes Jahrhundert lang besonders knifflige Kriminalfälle ausdachte.

Die Gesamtausgabe von Detektiv Carol hat einen Umfang von 96 Seiten und enthält sieben Geschichten, die zwischen 1978 und 2001 entstanden sind. Der erste Comic Mission 2012 erschien im Taschenbuch Tintin Sélection und später zusammen mit drei weiteren Kurzgeschichten im Luc-Orient-Album 17 Die Sporen aus dem Nichts.

Fünf weitere Kurzgeschichten mit Detektiv Carol erschienen in Hello Bédé dem Nachfolgemagazin von Tintin. Den Abschluss bildete der 46-seitige Comic Mission Atlantide, den Paape 2001 für den zweiten Band einer Gesamtausgabe in Schwarzweiß realisierte.

Vorzugsausgabe

Freunde von Luc Orient und Le Journal Tintin kommen um dieses Buch nicht herum.

