Hanamichi Sakuragi hat wieder einen Korb von einer Mitschülerin bekommen. Daher hofft er beim anderen Geschlecht zu punkten, indem er selber Körbe fabriziert, um dadurch in die Basketball-Mannschaft seiner Schule aufgenommen wird. Besonders angetan hat es ihm eine gewisse Haruko Akagi, deren Bruder Takenori Kapitän des Basketball-Teams ist…

In Slam Dunk dreht sich scheinbar alles um Basketball und Takehiko Inoue gelingt es die Rasanz des Spiels durch ultrarealistische Zeichnungen zu vermitteln. Doch auch wer mit Sport nichts am Hut hat, wird seine Freude an dieser Manga-Serie haben, denn neben der auch nicht ganz unwichtigen Liebesgeschichte gibt es auch immer wieder Klamauk-Einlagen. Hier passt sich Inoues Zeichenstil an, denn seine Figuren sehen plötzlich so aus, als wenn sie direkt aus einem Funny-Strip stammen.

In Japan wurde Slam Dunk von 1990 bis 1996 als Fortsetzung im beliebtesten Manga-Magazin Shōnen Jump abgedruckt und zu einem riesigen Erfolg. Die Serie erschien außerdem in 31 Taschenbüchern. Es folgten eine Anime-Serie sowie mehrere Filme, zuletzt 2022 unter dem Titel The First Slam Dunk und 2008 unter dem Titel Shaolin Basketball Hero.

Bei uns startet Carlsen jetzt den dritten Versuch Slam Dunk komplett im Zweimonatsrhythmus zu veröffentlichen. 1999 brachte Panini nur die ersten beiden Bände heraus und wagte dennoch drei Jahre später einen Neustart, der nach acht Ausgaben endete. Es ist zu hoffen, dass Carlsen einen längeren Atem hat…

„Slam Dunk“ # 1 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 2 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 3 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 4 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 5 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 6 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Slam Dunk“ # 7 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Shaolin Basketball Hero“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken