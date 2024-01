Shaolin Basketball Hero

Schon als kleines Kind schlägt das Herz des Waisenkinds Fang Shi Jie zum Beat des dribbelnden Basketballs. Er wird als Baby in einer Kung-Fu-Schule abgegeben und lernt dort, was es zu lernen gibt. Als er, nach einem Streit, die Schule verlassen muss, trifft er auf den alternden Li, der Fangs Talent sofort erkennt: Denn Fang ist ein Meister mit dem Basketball. Und er wird zur Geheimwaffe von Lis Basketball-Team…

Dieser äußerst schwungvoll in Szene gesetzte Sportfilm ist eine nicht ungeschickte Mischung aus Stephen Chows Shaolin Soccer und der Grundidee aus Takehiko Inoues Manga-Serie Slam Dunk. Hauptfigur im Manga ist ein japanischer Schüler namens Hanamichi Sakuragi, der von Mädchen immer nur Körbe bekommt. Er hofft beim anderen Geschlecht zu punkten, in dem er selber Körbe fabriziert und in die Basketball-Mannschaft seiner Schule aufgenommen wird.

Im 2008 entstandenen chinesisch-taiwanischen Kinofilm wurde die Handlung nach Shanghai verlegt und die Hauptfigur heißt nun Fang Shi Jie. Dieser wurde ortsüblich von Shaolin Mönchen ausgebildet und daher kommen bei den Basketballspielen noch allerlei spektakuläre Tricks zum Zuge. Der Humor des Filmers mag sich nicht jedem erschließen, doch Spaß macht die Mischung aus Teenie-Romanze und Basketball-Action auf alle Fälle.

