Die Jungen Jon und Björk sind gute Freunde. Sie verleben eine insgesamt sorglose Kindheit in der Batman-Comics noch deutlich wichtiger als Mädchen sind. Doch bei einer Mutprobe verunglückt Björk, weil Jon ihm „Hey, warte mal …“ zugerufen hatte, gerade als dieser in Richtung eines über einer tiefen Schlucht hängenden Astes springen wollte. Danach gerät Jons Leben aus den Fugen…

Der norwegische Comiczeichner John Arne Sæterøy alias Jason setzt diese Geschichte in schlichte und klare schwarzweiße Zeichnungen um. Er nimmt den Leser mit in eine seltsame Phantasiewelt in der die Hauptfiguren Hasenohren und Hundeschnauzen haben. Die Erwachsenen hingegen bewegen sich auf Stelzen durch die Straßen. Doch dies scheint irgendwie Sinn zu machen und steht der Erzählung nicht im Wege.

Anfangs ist „Hey, warte mal…“ eine Ansammlung von skurril und charmant verarbeiteten Kindheitserinnerungen, die kokett auf Pointen verzichten. Doch nach dem Tode von Björk kippt die Geschichte ins Tragische um.

Jason etabliert sich mit diesem Comic als großartiger Comicerzähler und kann auch mit seinen weiteren Werken wie Ein Norweger auf dem Jakobsweg voll überzeugen.

„Jason: Hey, warte mal…“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jason: Ein Norweger auf dem Jakobsweg“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken