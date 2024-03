Der Doktor und das liebe Vieh – Staffel 4

Die Vorstellung irgendwo auf dem Lande zu arbeiten, dort tagsüber Haustiere zu behandeln und abends herausgeklingelt zu werden, um Kühe zu verarzten, klingt nicht gerade wie ein Traumjob. Doch wenn sich all dies in der traumhaft schönen hügeligen Landschaft des nordenglischen Yorkshires abspielt und zudem auch noch nostalgisch verklärt daherkommt, schaut das Ganze schon sehr viel freundlicher aus.

Die Rechnung ging bereits auf, als die BBC von 1977 bis 1990 die von James Alfred Wright unter dem Pseudonym James Herriot verfassten auf tatsächlichen Erlebnissen basierenden Erinnerungen eines jungen Tierarzt in eine höchst vergnügliche Serie verwandelte. Die einzigen Mankos von “All Creatures Great and Small“ (so der Originaltitel) sind aus heutiger Sicht die mangelhafte Bildqualität und die blassen Farben.

Unvergessen ist jedoch das Hauptdarstellertrio Robert Hardy, Christopher Timothy und Peter Davison. Daher war Skepsis angesagt, als 2020 ein auf den Spuren von Downton Abbey wandelnder edel ausgestatteter Relaunch gestartet wurde. Die Neuauflage sieht sehr viel besser aus und auch die neue Besetzung mit Samuel West, Callum Woodhouse und Nicholas Ralph muss sich nicht vor den Originaldarstellern verstecken.

Die Geschichten wurden behutsam modernisiert. Jetzt leben im Dörfchen Darrowby und auf den nahegelegenen Höfen auch People of Colour. Außerdem spielen Herriots Gattin Helen (Rachel Shenton) und die Haushälterin Mrs. Hall (Anna Madeley) gleichberechtigte Hauptrollen. Deutlich an Profil gewonnen hat auch Mrs. Pumphrey (Patricia Hodge), die mittlerweile nicht nur durch Skurrilität, sondern auch durch Lebensweisheit glänzende wohlhabende Halterin des Pekinesen-Hündchens Tricki Woo.

Das Konzept die einzelnen Staffeln, die in einer zur Weihnachtszeit spielenden siebten Episode gipfeln, kam sehr gut an. Mittlerweile liegt – auch auf Blu-ray – die vierte Staffel vor, die 1940 spielt. Kriegsbedingt ist Callum Woodhouse als zu den Waffen gerufene Tristan Farnon diesmal nicht dabei. Doch als nicht minder schrulliger Ersatz sorgt James Anthony-Rose als theoretisch begabter Tierarzt in spe für so manchen Lacher.

Roter Faden der vierten Staffel ist der Kinderwunsch von James und Helen, sowie die Sorge, dass der angehende Vater in den Krieg ziehen muss. Auch diesmal wurde die Mischung aus dramatischen, komischen und zu Herzen gehenden Momenten wieder nahezu perfekt angerührt. Den Bewohnern der Tierarztpraxis im Skeldale House ist ein langes und ausgefülltes Leben zu wünschen, damit wir weiterhin im Jahrestakt daran teilhaben können.

Die Edition von Polyband enthält auf 2 Blu-rays alle sieben Episoden der vierten Staffel. Hinzu kommen Q&A, Dialekt-Quiz, Schnellfragerunde

