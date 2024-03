Im Januar 1979 wurde die US-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss in den dritten Programmen der ARD in einer gekürzten Version gezeigt und zu einem großen Erfolg. Danach kam die Frage auf, warum in Deutschland keine ähnlich aufrüttelnde Auseinandersetzung mit der Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten entstanden ist.

Doch tatsächlich kam ein Jahr vor Holocaust (und nahezu ein halbes Jahrhundert vor The Zone of Interest) ein deutscher Film in die Kinos, der das Thema nicht minder eindringlich behandelte, allerdings ausschließlich aus der Täterperspektive erzählt wurde. Basierend auf dem Roman Der Tod ist mein Beruf von Robert Merle setzte Theo Kotulla in Aus einem deutschen Leben wichtige Stationen aus dem Leben des KZ-Kommandanten Rudolf Höß in Szene.

Im Gegensatz zu Guido Knopps ZDF-Dokus wie Hitlers Helfer beschäftigt sich Kotullas Film ausführlich damit, wie aus einem jungen Mann nicht nur ein überzeugter Nazi, sondern ein skrupellos alles menschliche beiseiteschiebender Verbrecher werden konnte. Im Film trägt die Hauptfigur den Namen Franz Lang, den Rudolf Höß benutzte, als er vergeblich versuchte nach dem Krieg unterzutauchen.

Der Film beginnt 1914 und zeigt den jungen Franz Lang, der zunächst vergeblich versucht Soldat zu werden. Nachdem ihm dies gelingt, wird er für seine Tapferkeit ausgezeichnet, lebt jedoch nach dem Ersten Weltkrieg in Armut. Recht eindringlich zeigt Kotulla, wie der eigenbrötlerische Lang daran scheitert, sich kollegial in die Arbeitswelt einzufügen und schließlich bei der SA landet, wo er Karriere macht.

Den jungen Lang spielt Kai Taschner, der jedoch vom Hauptdarsteller Götz George synchronisiert wird. Dies wirkt etwas befremdlich, ist aber auch schon mein einziger Kritikpunkt an diesem Film, in dem Götz George eine der besten darstellerischen Leistungen seiner bemerkenswerten Karriere erbringt. Obwohl George als Lang häufig rücksichtslos vorgeht, wird jederzeit klar, dass in seinem (wie es heute wohl heißt) “Mindset“ kein anderes Handeln im Angebot ist.

In der ersten Hälfte des Films orientiert sich Theo Kotulla nur bedingt am tatsächlichen Leben von Rudolf Höß, sondern versucht jenes Lebensgefühl voller Selbstzweifeln zu vermitteln, das etliche junge Deutsche in die Fänge der Nazis getrieben hat. Wenn Lang bzw. Höß schließlich 1941 die Leitung des KZ Ausschwitz übernimmt, orientiert sich der Film sehr nah an den tatsächlichen Ereignissen.

Kotulla konnte hierzu an Originalschauplätzen im Stammlager und im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau drehen. Dennoch ist Aus einem deutschen Leben “ab 12 Jahren“ freigegeben, denn es wird nicht das Unmögliche versucht und das unmenschliche Grauen in Szene gesetzt, dem die KZ-Häftlinge täglich ausgesetzt sind. Stattdessen porträtiert Götz George einen erstaunlicherweise niemals unsympathisch wirkenden Karrieristen, der ein wichtiges Rädchen im Getriebe des Holocausts war.

Bei Filmjuwelen ist eine vorbildlich aufgemachte Blu-ray-Edition erschienen, die als Bonus noch den 1968 mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichneten Kurzfilm “Vor dem Feind“ von Theo Kotulla (18:09 min), den deutscher Trailer (4:08 min) und ein 28-seitige Booklet mit Texten von Oliver Bayan enthält.

