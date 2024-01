Star Trek: Strange New Worlds – Staffel 2

Auch die zweite Staffel von Star Trek: Strange New Worlds orientiert sich sehr stark an der klassischen Serie, was besonders am traditionsbewußten Make-up der Klingonen auffällt. Geboten werden neun Episoden mit in sich abgeschlossenen, aber aufeinander aufbauenden Geschichten, sowie eine Folge mit Cliffhanger.

Die zweite Staffel ist deutlich experimentierfreudiger als der Serienauftakt. Dies gilt besonders für zwei Episoden. In Those Old Scientists bekommt die Besatzung der U.S.S. Enterprise Besuch von Brad Boimler und Beckett Mariner. Hierbei handelt es sich um zwei Charaktere aus der Animationsserie Star Trek: Lower Decks, die von deren Sprechern Jack Quaid (The Boys) und Tawny Newsome dargestellt werden. Das Resultat ist weniger peinlich, aber auch weniger lustig als erwartet.

Das gilt auch Subspace Rhapsody, bei der es sich um die lange erwartete Musical-Episode handelt. Als Vorlage diente die großartige Episode Once More, with Feeling aus Buffy – Im Bann der Dämonen in der fast durchgehende gesungen wird. Doch inhaltlich, aber auch musikalisch kann Subspace Rhapsody da nicht mithalten, auch wenn die gesamte Besetzung bzw. Besatzung mit angenehmen Gesangsstimmen gesegnet ist und im Musical einige zwischenmenschliche Handlungsstränge entscheidend vorangetrieben werden.

Für die Serie spricht, dass diese beiden nur bedingt originellen Episoden sich trotz ihrer Schwächen nahtlos ins positive Gesamtbild einfügen. Die restliche Staffel wurde spannend und ernsthaft, aber nicht ohne Humor, Romantik und Horror (Die Gorn!) erzählt. Kulissen und Spezialeffekte sehen großartig aus. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Crew von Captain Christopher Pike entwickelt zu einem Team aus glaubhaft charakterisierten Individualisten. Lang lebe Stange New Worlds!

Die Blu-ray-Edition von Paramount enthält auf vier Scheiben alle zehn Episoden der zweiten Staffel. Zu sieben Episoden gibt es Deleted und Extended Scenes. Sehr sehenswert sind auch diese Dokus: „Requisiten-Herstellung“ (10:46 min), „Der Kostümfundus“ (13:21 min), „Die Gorn“ (15:37 min), „Gesang im All“ (22:14 min), sowie das ausführliche und hochinteressante Making Of „Die Erkundung neuer Welten“ (46:30 min)

