Star Trek: Strange New Worlds

Captain Christopher Pike, der die USS Enterprise noch vor James T. Kirk kommandierte, spielte in der zweiten Staffel der etwas seltsamen Serie Star Trek: Discovery eine große Rolle. Da dies und der Pike-Darsteller Anson Mount sehr gut ankamen, produzierte Paramount eine Serie, die sich stark an den ersten TV-Abenteuern der Besatzung des Raumschiffs Enterprise orientierte.

Genau wie im 1965 entstandenen gescheiterten TV-Pilotfilm The Cage, der erst später als Rückblende in einer Doppelfolge von Raumschiff Enterprise ausgestrahlt wurde, stehen Pike auch in Star Trek: Strange New World “Nummer Eins“ Una Chin-Riley und der vulkanische Wissenschaftsoffizier Spock zur Seite. Auch hier wurden mit Rebecca Romijn und Ethan Peck sehr gute Darsteller gefunden, die diese Rollen bereits in Discovery gespielt hatten.

Ebenfalls gut bekannt aus dem Star-Trek-Universum sind Leutnant Nyota Uhura und Schwester Christine Chapel, die durch Celia Rose Gooding und Jess Bush, nicht nur einen neuen Look, sondern auch interessante Charaktereigenschaften bekamen.

Die zehn Episoden der ersten Staffel bauen zwar aufeinander auf, erzählen aber in sich abgeschlossene Geschichten, wodurch sehr gut der Geist der klassischen Serie eingefangen wird. Zwar wird nicht die optimistische Leichtigkeit des Originals erreicht, die Seth McFarlane bei seiner Star-Trek-Hommage The Orville so gut einfing, doch in Sachen Ausstattung und Spezialeffekte hat Strange New World die Nase vorne.

Mittlerweile muss man ja schon dankbar sein, wenn eine aktuelle Serie zeitnah zur Streaming-Premiere auf Blu-ray erscheint. Für die Heimkino-Edition sprechen auch die zahlreichen großartigen Extras, die den Genuss der Serie noch vertiefen. Hier seien besonders die nicht verwendeten Szenen erwähnt, bei denen es sich manchmal – etwa beim Prolog zur sechsten Episode Lift Us Where Suffering Cannot Reach (Wo kein Leid hinreicht) – nicht erschließt, warum dieser herausgeschnitten wurde.

Sehr schön, ist auch, dass die klassische Episode Balance of Terror (Das Gleichgewicht des Schreckens) im Bonusmaterial enthalten ist, denn diese Story über die erste Begegnung mit den Romulanern wird in Strange New World auf eine interessante Art neu erzählt. Sehr sehenswert sind auch die Dokus: Pike’s Peek (17:26 min), Weltenbau (11:56 min), Neue Welten erforschen (53:58 min) und die Gag Reel (2:47 min). Insgesamt kann dank dieser Edition sehr tief in fremde, neue Welten eingetaucht werden.

