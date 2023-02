Sky Fighters

In keinem anderen Land der Welt entstanden so viele Comics über tollkühne Militärpiloten wie in Frankreich. Neben Buck Danny und Dan Cooper gehört die 1959 entstandene Serie Tanguy und Laverdure, die auch bei uns als Mick Tangy erfolgreich in ZACK veröffentlicht wurde, zu den langlebigsten Vertretern dieses Genres.

Der ungemein produktive Autor Jean-Michel Charlier (Blueberry) hatte schon im Rahmen seiner Recherche für Buck Danny den Berufspilotenschein gemacht und in Tanguy und Laverdure feierte er ausgiebig die Stärken des französischen Düsenjägers Mirage. Doch zunächst ging es nicht nur bierernst technisch in der Serie zu, dafür sorgte schon die Figur des tollpatschigen Laverdure, die der Asterix-Zeichner Albert Uderzo nach seinem Ebenbild gestaltete und die einen angenehmen Konrast zum heldenhaft-blassen Tanguy bildete.

Als 1966 dann Jije (Jerry Spring, Valhardi) das Zeichnen der Serie übernahm, wurden die Slapstick-Elemente etwas zurückgeschraubt. Zeitgleich entstand unter dem Titel Les chevaliers du ciel in Frankreich auch eine TV-Serie und Jije passte das Aussehen der Comic-Hauptfiguren dem Erscheinungsbild der Darsteller Jacques Santi und Christian Marin an. Unter dem Titel Les chevaliers du ciel entstand 2005 auch ein aufwändiger Kinofilm.

Diesmal wurden jedoch die Namen der Hauptfiguren geändert und die von feindlichen Mächten begehrte Mirage 2000 steht im Mittelpunkt des explosiven Geschehens. Doch trotz massiver Unterstützung der französischen Streitkräfte gelang es dem Regisseur Gérard Pirès (Taxi) aus dem Stoff keinen pathetischen Rekrutierungsbilderbogen im Stile von Top Gun zu machen, sondern eine muntere und triviale Abenteuergeschichte zu erzählen, die trotz aller technischer Updates und einem deutlich höheren Anteil an tragenden weiblichen Rollen dem Geiste der Comicvorlage erstaunlich treu blieb.

