Dieser (ge)wichtige Band enthält als deutsche Premiere ein wichtiges Kapitel der frankobelgischen Comicgeschichte. Bei uns wurden bereits einige Comics mit dem furchtlosen Versicherungsdetektiv veröffentlicht, so etwa bei Kauka unter dem Titel Kouki oder in der 15-bändigen Carlsen-Reihe Valhardi & Co, Abenteurer.

Doch erst nach über 80 Jahren erscheinen jetzt endlich jene Comicseiten, die maßgeblich dazu beitrugen, dass sich in Belgien jenseits von US-Importen – aber auch als Alternative zu Hergés Tim und Struppi – eine lebendige und vielfältige Comicszene entwickelte.

Jean Valhardi détective startete am 2. Oktober im Comicmagazin Spirou mit wöchentlich einer Comicseite und war fast vom Start weg beliebter als die Titelfigur im Pagenkostüm. Dies lag sowohl an der an frühe Hitchcock-Filme wie Die 39 Stufen erinnernden Story des Spirou-Herausgebers Jean Doisy als auch an den Zeichnungen von Joseph Gillain alias Jijé (Jerry Spring).

Jijés Zeichnungen ist durchaus die Eile anzumerken, mit denen sie zu Papier gebracht wurde. Doch wie die hier abgebildeten ersten fünf Seiten von Valhardi belegen, zwingt die rasante in Szene gesetzte actionreiche Geschichte dem Betrachter auch heute noch ein Lesetempo auf, das nicht zum Verweilen auf Einzelpanels einlädt, sondern wie ein actionreicher Manga zum Umblättern zwingt.

Die Schnelligkeit mit der Jijés arbeitete, hatte aber auch noch einen anderen Grund, der im hochinteressanten Vorwort dieses Buchs zu erfahren ist. Das erste Valhardi-Abenteuer erschien im besetzten Belgien und die Deutschen wollten das schwer zu kontrollierende Spirou-Magazin einstellen. Nicht ohne Grund wurden Kontakte zur Résistance vermutet.

Doch ein stärker mit den Comics als mit den Nazis liebäugelnder deutscher Offizier verschaffte Spirou noch etwas Schonzeit. Er erlaubte, dass noch so lange gedruckt werden durfte, wie bereits fertig gestelltes Material vorlag. Klammheimlich arbeitete Jijé gleich an mehreren Serie, wie etwa auch an Spirou. Er sorgte dafür, dass der Nachschub nicht ausblieb und das erste Valhardi-Abenteuer erst nach 100 Seiten am 2. September 1943 ein glückliches Ende fand. Dies traf leider nicht auf das Spirou-Magazin zu, dass eingestellt wurde.

Doch Mord am Seeufer, ein weiterer Valhardi-Comic, erschien während der Besatzungszeit noch in Spirou-Anthologien, bevor es nach dem Krieg weiterging. Teilweise übernahmen andere Autoren wie Jean-Michel Charlier (Blueberry) oder anderen Zeichnern wie Eddy Paape (Luc Orient). Der Stefan Riedl Verlag veröffentlicht in einer sechsbändigen Gesamtausgabe alle bis 1984 erschienenen Valhardi-Abenteuer und somit auch die gloriose Rückkehr von Jijés zu seinem Comicklassiker.

