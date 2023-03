Punisher: Mörderische Götter

Auch Paninis zweiter Band mit dem von Jason Aaron geschriebenen Punisher-Neustart wirkt zwiespältig. Auf alle Fälle wurde hier nicht versucht, den brutal seinen Rachefeldzug durchziehenden Marvel-Charakter Disney-kompatibel zu machen. Frank Castle aber auch seine Gegenspieler töten weiterhin im selben Maße, wie einst in den Comics von Garth Ennis und Steve Dillon.

Doch statt auf grimmigen Sarkasmus setzt Aaron auf Fantasy-Elemente, die nur bedingt zum zuvor eher in unserer Realität als im Marvel-Universum verankerten Punisher passen. Frank Castle muss sich weiterhin mit dem Ninja-Kults Die Hand, den einst Frank Miller für eine Daredevil-Serie herumschlagen, dem es gelungen die ermordete Familie des Punishers zu revitalisieren.

Wenn es nur diesen in routiniert in realistischen Bildern von Star-Wars-Zeichner Jesús Saiz in Szene gesetzten Part der Story gebe, könnte man den Neustart getrost als Blödsinn abtun. Doch in einem noch stärkeren Maße als in den ersten vier Heften hat Aaron wieder teilweise ganz schön in die Tiefe gehende Rückblenden eingearbeitet, die Paul Azaceta (Outcast) in experimentellen Stil realisiert hat.

Hier wird von einem Frank Castle erzählt, der bereits als Jugendlicher Vergnügen an Gewalttaten fand und bereits traumatisiert war, bevor seine Familie im Central Park von Gangstern ermordet. Wenn hier aber auch ein Castle gezeigt wird, aus dem durch die Liebe zu seiner Frau Mary und den beiden Kindern auch ein treusorgender Vater hätte werden können, dann ist das sehr viel beeindruckender als das Ninja-Gemetzel der Haupthandlung.

