1987 inszenierte John McTiernan (Stirb langsam) mit Predator eine solide Mischung aus Kriegs-, Science-Fiction- und Schwarzenegger-Film, die im Laufe der letzten Jahrzehnte Fortsetzungen wie Predators, Predator: Upgrade oder auch Alien vs. Predator nach sich zog.

Überraschend innovativ geriet der 2021 von Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) inszenierte fünfte Predator-Film. Dieser trägt den schlichten Titel Prey und es geht einmal mehr um einen Außerirdischen, der zu fremden Planeten aufbricht, um dort besonders gefährliche (meist menschliche) Kreaturen zu jagen.

Prey überrascht dadurch, dass der Film 1719 in Nordamerika spielt und im Zentrum die junge Indianerin Nara (Amber Midthunder) steht. Gemeinsam mit ihrem Hund Sarii ist sie als Jägerin ebenso erfolgreich wie die männlichen Comanchen ihres Stammes.

Die Geschichte der selbstbewussten Nara, die sich auch gegen französische Trapper behaupten muss, ist so interessant erzählt, dass sie auch ohne die Auftritte des Aliens funktioniert hätte. Die durchaus beeindruckenden Spezialeffekte dominieren den spannenden Film in keinster Weise und es sehr schade, dass die Premiere von Prey auf Disney+ und nicht im Kino stattfand.

Die Blu-ray von Disney enthält neben dem 100-minütigen Film noch diese Extras: Tonspur mit Dialogen in Comanche, Audiokommentar von Dan Trachtenberg, Amber Midthunder, Jeff Cutter und Angela M. Catanzaro, Making Of (12:17 min), Diskussionsrunde mit Cast and Crew (29:01 min), sowie drei entfernte Szenen – darunter eine sehr spektakuläre Sequenz als computeranimiertes Storyboard, mit Kommentar von Dan Trachtenberg (4:48 min)

