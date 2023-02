Trudi (Hannelore Elsner) führt mit ihrem Mann Rudi (Elmar Wepper), der Beamter in der Abteilung Abfallbeseitigung ist, ein geregeltes Leben in einem Dorf im Allgäu. Vom Arzt erfährt sie, dass Rudi schwer krank ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Sie verschweigt es ihm, schlägt aber vor die in Berlin lebenden Kinder zu besuchen. Dort merken Trudi und Rudi schon nach sehr kurzer Zeit, dass sie unerwünscht sind. Daher reisen sie weiter an die Ostsee, wo sie ein paar schöne Tage erleben. Doch dann ist es Trudi, die stirbt und ihren Mann ratlos zurücklässt.

Zur Beerdigung reist auch der jüngste Sohn Karl an, der in Japan lebt, wegen seines Jobs aber sofort wieder zurückmuss. Rudi beschließt Karl in Tokio zu besuchen. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil seine Frau schon immer davon geträumt, hat nach Japan zu reisen, den Fuji zu sehen und Butoh-Tänzerin zu werden. Karl ist nicht gerade begeistert darüber sein kleines Appartement mit seinem eigensinnigen Vater teilen zu müssen. Doch schon recht bald geht Rudi eigene Wege und lernt eine junge Butoh-Tänzerin kennen mit der er zum Fuji aufbricht…

Kirschblüten – Hanami hat Doris Dörrie (Freibad) wieder in jenem entspannten Erzähl- und Inszenierungsstil gedreht, der schon (ihren genau wie Der Fischer und seine Frau teilweise in Japan entstandenen) Erleuchtung garantiert zu einem so großen Vergnügen machte. Mit kleinem Team und Raum für improvisierte Dialoge entstand vor Ort im Allgäu, in Berlin, an der Ostsee und in Japan eine Art undogmatischer Dogma-Film.

Die Darsteller gehen gänzlich uneitel in ihren Rollen auf. Dadurch entstanden glaubhafte Menschen und keine Karikaturen oder Filmcharaktere. Doris Dörrie erzählt ihre häufig auch sehr traurige Geschichte (u. a. gibt es gleich drei Beerdigungen zu sehen) so locker und unverkrampft, dass ihr ein sehr entspannter Film über das Sterben gelungen ist.

