Der Feng-Shui-Experte Gustav (Gustav-Peter Wöhler) und sein frisch von der Ehefrau verlassener Bruder Uwe (Uwe Ochsenknecht) wollen in einem Zen-Kloster in Japan inneren Frieden finden. Doch schon am ersten Abend in Tokio verirren sie sich völlig und bereits der Weg ins Kloster wird zu einem wahnwitzigen Selbstfindungstrip.

1999 – fast 10 Jahre vor ihrem Meisterwerk Kirschblüten – Hanami – drehte Doris Dörrie (Freibad) mit kleiner Crew und dem improvisationserfahrenen Produzenten Franz X. Gernstl (Gernstls Reisen) dieses kleine Filmjuwel vor Ort in Japan.

Erleuchtung garantiert könnte auch problemlos als Dogma-Film durchgehen (weil: kein Genre, keine Studiokulissen, keine extra komponierte Filmmusik, usw.), ist jedoch ein sehr viel entspannterer Film als die oft etwas anstrengenden skandinavischen Stilübungen.

Dem Film gelingt das Kunststück den Selbstfindungsversuchen seiner beiden Hauptfiguren allerlei lustige Seiten abzugewinnen, die ganze Sache (und Suche) aber dennoch nicht lächerlich zu machen und als durchaus nachahmenswert darzustellen.

Diesen Film als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken