In Japan lernt die Modedesignerin Ida (Alexandra Maria Lara) den Fisch-Doktor Otto (Christian Ulmen) kennen und lieben. Sie heiraten noch an Ort und Stelle. Doch wieder in Deutschland, erweist sich das Zusammenleben als kompliziert.

Während Otto mit seinen Koikarpfen zufrieden zu sein scheint, träumt Ida stets von Größerem und Besserem. Selbst Umzüge ins komfortablere Reihenhaus und die Villa am See befriedigen Idas Wünsche nach mehr nicht.

Lose eingebettet hat Doris Dörrie (Erleuchtung garantiert, Kirschblüten – Hanami, Freibad) diese Geschichte in das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Gelegentlich kommentieren zwei Koifische – die ebenfalls von Maria Lara und Christian Ulmen gesprochen werden- die Handlung und hoffen sich wieder in Menschen zurück zu verwandeln, wenn Ida und Otto zusammenbleiben.

Der Film überrascht und verzaubert am Anfang durch seine farbenprächtige Japan-Kulisse, originelle Ideen und witzige Dialoge. Doch genau wie viele Zweierbeziehungen verliert Der Fischer und seine Frau nach einiger Zeit deutlich an Drive. Der Film harkt etwas hektisch die weiteren Lebensstationen seiner von Alexandra Maria Lara und Christian Ulmen sehr sympathisch verkörperten Hauptfiguren ab, ist aber insgesamt eine äußerst erfreuliche Angelegenheit.

