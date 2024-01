Todd McFarlane: Spider-Man

Mit einer überformatigen Hardcover-Edition feiert Panini jene Comics, die Todd McFarlane zum absoluten Superstar der Comicszene machten. Als in den USA im August 1990 das erste Heft einer von McFarlane im Alleingang realisierten Spider-Man-Serie erschien, wurden davon 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Dieser sagenhafte Erfolg kam auch durch die zahlreichen Variant-Cover zustande, auf denen dasselbe Motiv in unterschiedlichen Kolorierungen abgebildet war.

Nach sechzehn Heften verließ McFarlane Spider-Man und auch Marvel. Im von ihm mitgegründeten Verlag Image veröffentlichte er seine neue Serie Spawn und das erste Heft verkaufte sich 1,7 Millionen Mal. Das ist angesichts der völlig unbekannten Figur mehr als erstaunlich und auch als Produzent von Actionfiguren überraschte McFarlane immer wieder durch seinen erstaunlichen Geschäftssinn.

Doch lohnt sich eine Erst- oder Wiederbegegnungen mit jenen vor über dreißig Jahren entstandenen sagenhaft erfolgreichen Spider-Man-Comics? Zwar ist Todd McFarlane ganz gewiss nicht der beste Comicautor der Welt, seine Bildinszenierung kann sich jedoch immer noch sehen lassen. McFarlanes Markenzeichen sind nebeneinander angeordnete hochformatige Panels, die sich über die ganze Seite ziehen.

Ebenso markant sind die ungewöhnlichen Verrenkungen der Hauptfigur. Im Anhang dieses Buchs befindet sich ein von Fred Hembeck im Funnystil gezeichneter Comic, in dem sich ein bandagierter Spider-Man über die “sehnenzerfetzenden Posen“ beklagt, die McFarlane ihm immer wieder zumutet.

Doch andererseits muss Spidey auch zugeben, dass seine Frau Mary Jane mit ihrer roten Mähne noch nie so attraktiv ausgesehen hat wie bei McFarlane…

In seinen Comics erzählt McFarlane zwar auch davon, dass Mary Jane darunter leidet, dass ihr Ehemann nachts immer im Kostüm durch New York patrouilliert. Doch im Gegensatz zu anderen Spider-Man-Autoren interessiert sich McFarlane nicht für Beziehungsprobleme, sondern hauptsächlich für spektakulär in Szene gesetzte Action. Davon hat die erste Story Tormet (Qualen), die sich durch fünf Hefte zieht und Spider-Man mit dem Lizard sowie einigen Überraschungsgästen konfrontiert, einiges zu bieten.

Um einiges interessanter ist die in McFarlanes Heimat Kanada angesiedelte ebenfalls fünfteilige Story Perceptions (Wahre Monster). Hier wird nicht ungeschickt Action mit einer Krimihandlung und Kritik am Sensationsjournalismus verknüpft, Doch die Hauptattraktion ist zweifelsohne der ausgedehnte Gastauftritt von Wolverine, den McFarlane in spektakulären Actionszenen richtig aufdrehen lässt.

Abgerundet wird dieser immer noch lesenswerte Band durch 44 Seiten mit hochinteressanten Bonusmaterial wie Variantcovern, einem lesenswerten Text von Marvel-Redakteur Jim Salicrup und in sehr guter Qualität reproduzierten Originalseiten.

„Spider-Man Collection von Todd McFarlane“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 8“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 9“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 10“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 11“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 12“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 13“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 14“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 15“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 16“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 17“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 18“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 19“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 20“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 21“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spawn Origins Collection – Band 22“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken