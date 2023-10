Schon seit einem Jahr hat der Maschinenschlosser Trevor Reznik nicht mehr geschlafen. Sein Körper scheint langsam zu zerfallen und völlig ausgemergelt taumelt er durchs Leben. Etwas Zuneigung findet er bei der Prostituierten Stevie und der Kellnerin Marie, von der er sich regelmäßig mitten in der Nacht auf dem Flughafen Kaffee und Kuchen servieren lässt.

Als durch Trevors Unachtsamkeit ein Arbeitskollege seinen linken Arm verliert gerät Trevors Leben noch stärker aus der Bahn. Doch langsam aber sicher kommt er sich selbst auf die Schliche und findet heraus, was mit ihm los ist.

Christian Bale hat für die Titelrolle dieses Filmes 30 Kilo abgespeckt und liefert eine wahrhaft gespenstische Vorstellung. The Machinist hat aber auch ansonsten noch so einiges zu bieten wie z. B. eine wahrhaft gruselige Geisterbahnfahrt, allerlei zunächst unerklärliche seltsame Vorkommnisse und am Ende sogar eine ebenso überraschende wie stimmige Auflösung.

Der von Brad Anderson (TransSiberian, Blood) stilvoll in grünmodrigen Bildern umgesetzte Trip beschäftigt alle Sinne und wirkt noch lange nach.

