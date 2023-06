The Flash (2023)

Im Zentrum des vorletzten Films des DC Extended Universe steht Ezra Miller als Barry Allen alias The Flash. 2017 war dieser in Justice League ein nerviger Sidekick, machte jedoch eine etwas bessere Figur in der deutlich längeren Version des Ensemblefilms, die Zack Snyder vier Jahre später ins Heimkino brachte.

Die fehlenden Starqualitäten des zappelige Millers versuchen Regisseur Andy Muschietti (Es) und Drehbuchautorin Christina Hodson (Bumblebe, Birds of Prey) durch zahllose Gastauftritte auszugleichen. Die Werbekampagne zu The Flash lässt daher fast vermuten, dass hier ein neuer Batman-Film in die Kinos kommt.

Dabei ist am bemerkenswertesten ist, dass neben dem – zumindest im DC Extended Universe – immer noch amtierenden Batman Ben Affleck auch noch der aus den Filmen von Tim Burton bekannte dunkle Ritter Michael Keaton dabei ist.

Dies ist möglich, da der Flash als schnellster Mensch der Welt auch durch die Zeit oder in alternative Welten reisen kann. Dabei gibt es den unangenehmen Nebeneffekt, dass Ezra Miller gleich zwei verschiedene Inkarnationen von Barry Allen spielen darf und dadurch doppelt nervig ist.

Doch das 144-minütige Spektakel hat am Rande seiner chaotischen Story, doch noch einige zu bieten. So überzeugt Michael Keaton als gealterter Bruce Wayne und es lohnt sich den Abspann abzusitzen. Zuvor gibt es außedem zwei wirklich überraschende und witzige Gastauftritte, die The Flash trotz aller seiner Schwächen doch noch sehenswert machen, zumindest für DC-Insider.

