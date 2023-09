The Addams Family – Das Familienalbum

Ab 12. Oktober beim Verlag Antje Kunstmann

Die erfolgreiche Netflix-Serie Wednesday und zwei animierte Kinofilme beweisen, dass die Addams Family populär wie eh und je ist. Ein Familienalbum präsentiert erstmals alle Cartoons, Entwürfe und Skizzen mit den Mitgliedern der Gruselfamilie, die Charles Addams seit den 30er-Jahren in vier Jahrzehnten zu Papier gebracht hat.

Dabei verwundert, dass es sich dabei lediglich um wenig mehr als 200 Zeichnungen handelt, die meist in The New Yorker veröffentlicht wurden. Viele Bilder haben auf den ersten Blick nur wenig Ähnlichkeit mit dem heute für typisch empfundenen Addams-Look.

Doch die Cartoons faszinieren immer noch durch die freundliche Selbstverständlichkeit mit der seltsam veranlagte, aber erstaunlich liebenswerte Charaktere ihren etwas anderen Alltag meistern. Dabei zünden die Gags nicht immer, doch die morbide Atmosphäre und die skurrilen Ideen fasziniert jedes Mal aufs Neue.

Bemerkenswert ist, dass in den Bildern von Addams niemals das “eiskalte Händchen“ auftaucht. Stattdessen beobachtet in knapp 30 Cartoons ein grinsendes kindliches Wesen, meist gut versteckt im Hintergrund, das Treiben der Familie.

Da diese Figur niemals von Kopf bis Fuß zu sehen ist, kamen die Produzenten der TV-Serie zu denen auch Addams gehörte 1964 auf die Idee, das Wesen schlicht “The Thing“ zu nennen und daraus eine “helping hand“ also ein “eiskaltes Händchen“ zu machen.

Die Texte des Familienalbums dokumentieren, wie Charles Addams aus den teilweise nur sporadisch in seinen Cartoons auftauchenden noch keinen Namen tragenden Figuren jene beliebte Charaktere wie Morticia, Gomez, Lurch, Onkel Fester, Pugsley und vor allem Wednesday machte, die immer wieder zu Neuinterpretationen einladen.

