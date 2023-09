Mit Babylon 5 startete J. Michael Straczynski (JMS) 1993 eine Science-Fiction-Serie, die sich während ihrer Laufzeit kontinuierlich weiterentwickeln sollte. Nach fünf Staffeln sollten alle sorgsam gesponnenen Handlungsstränge in einem bereits vorab geplanten Finale befriedigend beendet werden.

Ganz ging der Plan nicht auf, denn die Quoten überzeugten die TV-Gewaltigen bei Warner nicht vollauf und so war es alljährlich eine Zitterpartie, ob es weitergehen würde oder nicht. Die Serie erreichte tatsächlich ihre geplante Laufzeit von fünf Jahren. JMS brachte die Handlung sicherheitshalber jedoch bereits am Ende der vierten Staffel zu einem etwas hastigen aber befriedigenden Abschluss und die Serie trat 1998 in einer doch noch genehmigten fünften Staffel ziemlich auf der Stelle.

Ganz in Vergessenheit geriet Babylon 5 niemals. Es folgten die erfolglose aus 13 Episoden bestehende Serie Crusade, außerdem entstanden bis 2002 fünf TV-Filme. Auf DVD erschien 2007 der Episodenfilm Vergessene Legenden. Ebenfalls für den Heimkinomarkt entstand 2023 der Animationsfilm Babylon 5: The Road Home. Das Drehbuch verfasste JMS, der bereits Erfahrung mit TV-Animation sammelte und neben Masters of the Universe 78 Episoden von The Real Ghostbusters geschrieben hatte.

Die Animation von Babylon 5: The Road Home organisierten Produzent Sam Register und Regisseur Matt Peters, die bereits durch die DC Universe Animated Original Movies über sehr viel Erfahrung verfügten. Als Sprechen konnten mit Bruce Boxleitner, Claudia Christian, Peter Jurasik, Bill Mumy, Tracy Scoggins und Patricia Tallman einige Darsteller der Originalserie verpflichtet werden.

Der Film ist keine Fortsetzung der Serie, sondern in der fünften Staffel angesiedelt. Erzählt wird wie der mittlerweile zum Präsidenten gewordene Babylon 5-Commander John Sheridan (Bruce Boxleitner) durch Raum und Zeit reist. In Multiversen wird er mit alternativen Versionen von vergangenen oder zukünftigen Welten konfrontiert. Diese Geschichte richtet sich in erster Linie an Hardcore-Fans, die sich Babylon 5 häufiger komplett angesehen haben.

Bei Zuschauern, die die Serie in den 90er-Jahren quasi live gesehen haben, werden zumindest nostalgische Gefühle geweckt. Viel Spaß machen auf alle Fälle die gut realisierten Trickaufnahmen, bei denen die Station und die Raumschiffe besser denn je aussehen.

Weihnachten 2023 erscheint die komplette Serie in verbesserter Bildqualität auf Blu-ray, wahrscheinlich allerdings nur in den USA und in England. Doch ich denke, ich werden mir Babylon 5 noch einmal komplett ansehen, nicht nur um bei The Road Home durchzublicken, sondern weil die Charaktere, Geschichten und das Design interessanter sind als dies bei den meisten Serien des Star-Trek-Universums der Fall ist.

