Peter Bergting: The Portent

Der junge aber schon sehr erfahrene Schwertkämpfer Milo hat einst einen folgenschweren Fehler begangen. Er durchstreift eine Schattenwelt, die nur sehr selten von Menschen besucht und von seltsamen Dämonen bewohnt wird. Gemeinsam mit der Zauberin Lin und dem alten Soldaten Alkuin versucht Milo die Welt der Menschen zu retten.

Obwohl der Autor und Zeichner Peter Bergting das “F-Wort“ ablehnt, handelt es sich bei The Portent zweifelsohne um eine Fantasy-Serie. Allerdings wurde die Geschichte garniert mit Horror- und Asia-Elementen sowie einer äußerst melancholischen Atmosphäre. Dieser Sammelband enthält die ersten vier Hefte, die in den USA bei Image erschienen sind.

Überraschenderweise lebt und zeichnet Bergting jedoch von seiner Heimat Schweden aus und hat sich bei der Gestaltung seiner Schattenwelt meist an den Landschaften Norwegens orientiert. Das stimmungsvoll kolorierte und äußerst kontrastreiche Artwork erinnert etwas an Mike Mignolas Hellboy und überzeugt auch im etwas kleineren Format der Cross Cult-Ausgabe.

Diese Edition ist sehr liebevoll aufgemacht und enthält neben einer Galerie mit Bildern von Gastzeichnern auch noch ein sehr interessantes Interview, das Frauke Pfeifer, die Übersetzerin von The Portent mit Peter Bergting führte. Wir erfahren hier, dass die Fantasy-Serie quasi nach Feierabend entstand. Neben seiner Arbeit als Kinderbuch- und Fantasy-Illustrator mit Vorliebe für Drachen und Ungeheuer hat Bergting anschließend noch “von 19 bis 2 Uhr nachts“ an The Portent gearbeitet.

