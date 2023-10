James Bond: Doppelt oder nichts

Cross Cult hat in vierzehn sehr schön aufgemachten Büchern alle Romane und Kurzgeschichten, die Ian Fleming von 1953 bis zu seinem Todesjahr 1964 schrieb, in der Reihenfolge ihrer Entstehung veröffentlicht. Anschließend folgten – beginnend mit Colonel Sun (1968) von Robert Markham – ebenfalls chronologisch geordnet jene 007-Romane, die nicht aus der Feder von Fleming stammen.

Parallel dazu erschienen bei Cross Cult auch als deutsche Erstveröffentlichung von frisch erschienenen James-Bond-Abenteuern. Den Anfang machte mit Trigger Mortis – Der Finger Gottes, Ewig und ein Tag sowie Mit der Absicht zu Töten eine angenehm nostalgisch angehauchte 007-Trilogie von Anthony Horowitz, die zwischen 1953 und 1964 spielt, also in jenen Jahren in denen Flemings Romane entstanden sind.

Auch die Britin Kim Sherwood arbeitet an einer Trilogie, die in der Welt der Doppelnull-Agenten spielt. Doch – Oh Schreck! – , auf dem Cover ist zu lesen: “James Bond ist verschwunden“, gerade jetzt wo der an Elon Musk erinnernde Milliardär Sir Bertram Paradise mit Hightech den Klimawandel rückgängig machen will. Doch ist er wirklich ein Wohltäter der mit Wetterwaffen unseren Planeten retten will?

Sherwoods erster Double-O-Roman spielt in unserer Gegenwart, bzw. in einer nahen Zukunft, die vielleicht ohne James Bond auskommen muss. Im Zentrum des Buches stehen mit Johanna Harwood, Joseph Dryden und Sid Bashir, die divers besetzten und interessant charakterisierten Agenten 003, 004 und 009. Im MI6 hat sich einiges geändert. Ein Duo von Computernerds hat Q beerbt und Miss Moneypenny nimmt jetzt weitestgehend die Tätigkeiten vom M wahr.

Mit Zustimmung der Rechteinhaber durfte Kim Sherwood die Geheimdienst-Welt von Ian Flemings aktualisieren. Gleichgeblieben sind jedoch die präzise beschriebenen Schauplätze, wie diesmal etwa der Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan, die überraschenden Wendungen und die mitreißend zu Papier gebrachte Action. Es bleibt spannend, wie es Anfang 2024 im nächsten Double-O-Roman A Spy Like Me weitergeht. Wenn bis dahin noch kein Nachfolger von Daniel Craig gefunden wurde, könnte ja nach Sherwoods Vorlage erst einmal ein Double-O-Film ohne James Bond entstehen.

