Spirou: Tulpen aus Istanbul  

Hanco Kolk ist einer der bekanntesten niederländischen Comickünstler. Doch abgesehen von seiner satirischen Reihe Meccano wurde in Deutschland bisher nichts von Kolk veröffentlicht. Dies ändert sich jedoch gerade schlagartig.

Panini veröffentlicht unter dem Titel Gilles der Gauner in drei Bänden Kolks humoristische Abenteuerserie Gilles de Geus, die in Zusammenarbeit mit Peter de Wit entstand. Carlsen hingegen bringt ein ebenso originelles wie durchgeknalltes Agentenabenteuer heraus, das Kolk 2017 zur belgischen Traditionsserie Spirou beisteuerte.

Cover der Originalausgabe

Kolk hat für die deutsche Ausgabe von Tulpen aus Amsterdam sogar ein neues Cover beigesteuert, dass etwas mehr James-Bond-Nähe suggeriert als der Comic letztendlich bietet. Zwar geht es genau wie im Roman und Film Liebesgrüße aus Moskau darum, in Zeiten des Kalten Kriegs etwas, was den Russen hoch und heilig ist, von Istanbul nach Westeuropa zu schmuggeln.

Doch obwohl zweimal ein Wunderauto mit Schleudersitz eine Rolle spielt, wird in erster Linie eine klamaukige Geschichte erzählt, die als Hauptaufhänger ein Ereignis aus der niederländischen Historie einsetzt. 1560 brachte der Diplomat Ogier Ghislain de Busbecq per Postkutsche in 39 Tagen eine Tulpenzwiebel von Istanbul nach Rotterdam, was noch heute spürbare Folgen hat. Angesichts der 1960 in Rotterdam veranstalteten Floriade wurde diese historische Reise wiederholt.

Cover der Luxusausgabe

Rund um dieses Ereignis hat sich Hanko Kolk eine turbulente Geschichte über einen russischen Wissenschaftler ausgedacht, der die Nachstellung der historischen Kutschenfahrt dazu nutzen will, um in den Westen zu fliehen, was Agenten aller Welt auf den Plan ruft. Doch sehr viel origineller als die Geschichte ist das lässige Facelifting, das Kolk Spirou und Fantasio verpasst hat. Nachdem der große André Franquin die Serie verlassen hatte, sahen die beiden Säulenheiligen des belgischen Comics selten so cool aus wie bei Kolk.

