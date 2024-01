Bereits die Graphic Novels Skim und Ein Sommer am See waren Gemeinschafts-Produktionen von Mariko und Jillian Tamaki. Die Geschichten stammten von Jilian und ihre Cousine Mariko brachte sie zu Papier. Die Kanadierinnen arbeiten aber auch gerne an Soloprojekten und mit anderen KünstlerInnen zusammen.

Roaming – Fünf Tage in New York ist der dritte gemeinsame Comic der Tamakis. Die Grundidee stammt diesmal von Mariko, die zehn Jahre in New York lebte. Zuvor hat sie die Metropole bereits auf einem Kurztrip mit Freundinnen erkundet. Diese Erlebnisse brachten Mariko auf die Idee die Erlebnisse von drei höchst unterschiedlichen Frauen zu erzählen, die sich ein Hostel-Zimmer teilen und auf Big Apple einlassen.

Daniele alias Dani hat sich vorbereitet und genau überlegt, was sie an den fünf Tagen sehen möchte. Ihre Kommilitonin Fiona hingegen will sich von New York überraschen lassen und “nutzlose Dinge“ einkaufen, etwa im überdimensionieren M&M´s Store am Times Square. Die dritte im Bunde ist Zoe, die schon recht bald zwischen die Fronten gerät. Einerseits möchte sie ihre gut organisierte Jugendfreundin Dani nicht verärgern, andererseits fühlt sie sich zu der unbekümmerten Fiona hingezogen, was auf Gegenseitigkeit beruht…

Den Tamakis gelingt das Kunststück, sowohl eine zwischen Komik und Drama wechselnde Dreiecksgeschichte zu erzählen, als auch die schönsten Örtlichkeiten New Yorks in den Farbtönen Lila und Apricot erstrahlen zu lassen.

