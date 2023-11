Endlich ist Kiefer Sutherland wieder in einer Thrillerserie zu sehen. Dass ihm andere Rolle weniger liegen, beweist der Auftakt der ersten Episode von Rabbit Hole. Als der von ihm verkörperte John Weir Erfolge im Beruf und im Liebesleben zu verzeichnen hat, gelingt es dem Darsteller Sutherland nicht wirklich seinem Charakterkopf ein zufriedenes Lächeln abzutrotzen.

Erst nachdem ihm am Ende der Episode sein Leben um die Ohren geflogen ist, gewinnt er als dauerbesorgter Krisenmanager an schauspielerischem Profil. Genau wie als Jack Bauer in 24 können ihn Brutalitäten keineswegs erschrecken, auch nicht, wenn er sie selbst begangen hat…

Doch während bei 24 auch in der vierundzwanzigsten Episode noch Hochspannung herrschte, ist bei Rabbit Hole bereits nach acht Folgen die Luft raus und die Serie wird nicht in die Verlängerung gehen.

Doch dank einer insgesamt guten Spannungsdramaturgie und Darsteller wie Charles Dance oder Meta Golding lohnt sich die Serie.

Bonusmaterial: Im Kaninchenbau graben (9:29 min), Der Look von „Rabbit Hole“ (10:43 min) und Stunts (7:16 min), Wendecover; Blu-ray nur im Ausland, keine zweite Staffel

„Rabbit Hole“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rabbit Hole“ als britische Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken