Queen: Das Comic!

Nach Comicbiografien zu Beatles, Stones und Doors ist jetzt Queen dran. Der auf Sachcomics spezialisierte Autor Emmanuel Marie hat die Geschichte der immer noch aktiven Band, das letzte Livealbum erschien 2020, in zwanzig Kapitel zerlegt und diese von 17 Zeichnern zu Papier bringen lassen.

Cover von Blast

Unter den in diesem Band vertretenen frankobelgischen Zeichnern und Zeichnerinnen befinden sich zwar keine “großen Namen“, doch alle verstehen ihr Handwerk. Es hat durchaus seinen Reiz, dass der Zeichenstil ständig wechselt und informative Texte von Sophie Blitman ergänzen die Kurzcomics optimal.

Samuel Figuiére

Im Gegensatz zum Kinofilm Bohemian Rhapsody orientiert sich der Comic, so nah wie möglich an den tatsächlichen Ereignissen. Doch auch die gezeichnete Biografie erzählt nahezu ausschließlich vom schillernden Frontman Freddie Mercury und degradiert die anderen Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und Roger Deacon zu Statisten.

Julien Hugonnard-Bert

Dies mag durchaus seine Berechtigung haben, denn nachdem Mercury 1991 an den Folgen einer HIV-Infektion starb, war die große Zeit von Queen vorbei. Dennoch hätte ein Comic-Kapitel auch sehr gerne davon erzählen können, wie der 16-jährige Brian May zusammen mit seinem Vater u. a. aus einem Brotmesser und Teilen eines Motorrads seine legendäre Gitarre Red Special baute.

