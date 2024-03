Micky, Donald, Goofy – Die drei Musketiere

Micky, Donald und Goofy träumen schon seit ihrer Kindheit davon. königliche Musketiere zu werden. Kater Karlo, der heimtückische Hauptmann der Musketiere, plant anstelle von Königin Minnie über Frankreich zu herrschen. Daher setzt er das vermeintlich unfähige Trio als Leibwächter der Königin ein…

Dieser Zeichentrickfilm entstand 2004. Er wurde in Hollywood geplant, in den DisneysToon Studios in Sydney realisiert und erlebte seine Premiere auf DVD. Das Resultat kann sich tricktechnisch durchaus sehen lassen. Die Geschichte bedient sich nur sehr lose bei Alexandre Dumas und wurde „garniert“ mit einigen nur selten passenden Gesangsnummern, für deren Melodien sich Bruce Broughton bei bekannten klassischen Musikstücken bediente.

Bemerkenswert ist, dass Kater Karlo in der Schurkenrolle erstmals seit seinen ersten Auftritten in den ersten Disney-Cartoons wieder ein Holzbein hat und dies der erste abendfüllende Film mit Micky, Donald und Goofy ist. Insgesamt ist ein liebenswerter Film ohne größere Überraschungen und Glanzlichter.

