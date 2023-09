Anfangs scheint es so, als wenn das 46. DC Universe Animated Original Movie eine Neuauflage des Animationsfilms Superman/Batman: Apocalypse wäre. Auch diesmal geht es Supermans Cousine Kara, die sich auf ihrer neuen Heimat, der Erde, unwohl fühlt. Daher reist Superman mit ihr ins 31. Jahrhundert. In dieser hochentwickelten Welt, die Kara eher an ihren Heimatplaneten Krypton erinnert, soll Kara der Legion Academy beitreten.

Hier wird sie dazu ausgebildet, Mitglied der Legion of Super-Heroes zu werden. In der Academy findet sie schnell neue Freunde, doch einer ihrer Mitschüler ist Brainiac 5, der Nachfahre eines der erbittertsten Gegner von Superman. Steckt dieser dahinter, als eine mysteriöse Gruppe namens The Dark Circle versucht, eine mächtige Waffe zu rauben, die sich im Tresor der Academy befindet?

Dieser Film basiert lose auf der Animationsserie Legion of Super-Heroes, die ab 2006 in 26 Episoden davon erzählte, wie Superman Mitglied der legendären Heldentruppe des 31. Jahrhunderts wird. Auch dieser Beitrag zu DCs interessanter Filmserie ist spannend erzählt und gut animiert, gehört aber nicht zu den Highlights der Reihe.

“Legion of Super-Heroes“ ist leider nicht in Deutschland erschienen. Die britische Blu-ray verfügt über keine deutsche Tonspur und enthält neben dem 83-minütigen Hauptfilm noch die Dokumentationen “The Legion Behind the Legion“(4:40 min), “Down to Earth:The Story Supergirl (8:21 min), “Meet the Legionnaires“ (9:24 min) und “Brainiac Attack: The Intellect behind the Super-Villain“ (8:14 min), sowie der zweiteilige Cartoon “Kid Stuff” aus “Superman: The Animated Series“

