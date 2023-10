20 Jahre nachdem John Carpenter mit Halloween den modernen Horrorfilm maßgeblich geprägt hatte, gab es bereits fünf offizielle Fortsetzungen. Diese waren von höchst schwankender Qualität und hatten als einzigen gemeinsamen Nenner mehr oder weniger große Auftritte von Donald Pleasence als Dr. Sam Loomis.

Wohl auch weil der britische Darsteller 1995 verstorben war, wurde erfolgreich versucht, Jamie Lee Curtis für den Jubiläumsfilm zu verpflichten. 1998 war sie das Final Girl Laurie Strode, zwanzig Jahre später fungierte sie als Final Mum, die alles dransetzt, um ihren Sohn zu schützen und Michael Myers endgültig zur Strecke zu bringen.

Die Idee zur Filmstory stammt von Kevin Williamson, dessen zwei Jahre zuvor von Wes Craven verfilmtes Drehbuch Scream zu einem Megaerfolg wurde. Williamson fungierte bei Halloween H20 auch als Produzent und einge Elemente des Scream-Franchise flossen auch in den neuen Halloween-Film mit ein. So gibt es auch hier einen Prolog in dem ein von einem Hollywood-Star – bei Halloween H20 ist es Joseph Gordon-Levitt – verkörperter Charakter überraschend zu Tode kommt.

Joseph Gordon-Levitt und Nancy Stephens

Dazu passt es thematisch recht gut, dass mit Janet Leigh quasi die Großmutter des Konzepts “Die Hauptdarstellerin stirbt mitten im Film“ in einer kleinen Rolle als Schulsekretärin zu sehen ist. Die Psycho-Ikone agiert zudem noch in einer kurzen Szene an der Seite ihrer Tochter Jamie Lee Curtis und gibt dieser einen “mütterlichen Rat“.

Michelle Williams undJosh Hartnett

Doch der Film übertreibt es nicht mit parodistischen Elementen oder gar Selbstreferenzen, sondern wurde vom Routinier Steve Miner (House, Warlock) recht spannend in Szene gesetzt. Bemerkenswert ist auch noch die hochkarätige Besetzung mit Michelle Williams, Josh Hartnett oder LL Cool J , die dazu beitragen, dass der Film sehr gut gealtert ist und weiterhin gerne zu Halloween gezeigt wird.

Neben dem 86-minütigen Hauptfilm enthält die Blu-ray zu Halloween H20 noch ein Making Of (17:34 min), sowie einen US-Teaser (0:46 min), einen US-Trailer (2:09 min) und das Musikvideo zu „Creed: What’s This Life For“ (3:41 min). Zu Halloween 2023 erschien der Film bei Paramount auch als 4K UHD im Steelbook.

