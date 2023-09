Colm Meaney – Chief O’Brien aus Star Trek: Deep Space Nine – ist der bekannteste Darsteller, dieser Gangsterserie, doch die von ihm verkörperte Londoner Unterweltgröße Finn Wallace wird bereits nach wenigen Minuten erschossen. Als dessen alles andere als in sich ruhender Sohn Sean das Erbe antreten will, löst dies eine nicht enden wollende Spirale der Gewalt aus.

Colm Meaney

Gangs of London ist als im gehobenen kriminellen Milieu angesiedeltes Familiendrama eine Art britisches Gegenstück zu der Der Pate. Zu bestaunen gibt es überraschende Intrigen und gute Darsteller, allen vorab Joe Cole als unberechenbarer Sean Wallace, Michelle Fairley als dessen nicht minder verhaltensauffällige Mutter Marian sowie Sope Dirisu als am Sinn seiner Mission zweifelnder Undercover-Cop Elliot.

Joe Cole

Serienschöpfer ist Gareth Evans, der Regisseur und Action-Choreograph von The Raid. Daher verwundert es nicht, dass die ersten Episoden von Gangs of London ausgedehnte Schläger- und Schießereien enthalten. Diese fallen ungewöhnlich blutig aus, überraschen aber auch dadurch, dass sie sehr ausgefeilt in Szene gesetzt sind. Es ist förmlich zu spüren, wenn die Knochen zerbrechen oder Projektile durch die Luft fliegen und Körperteile zerfetzen.

Sope Dirisu

Nach den ersten neun Episoden ist das Wallace-Imperium nahezu zerstört und viele Hauptfiguren sind nicht mehr am Leben. Dennoch ist eine zweite Staffel entstanden, auf die ich schon sehr gespannt bin.

Die Blu-ray von Polyband enthält alle neun Episoden der ersten Staffel und die kurzen aber aussagekräftigen Dokus “Action“ (4:17 min), “Macht“ (4:35 min), “Soldat“ (4:59 min), “Familie“ (6:10 min) und “Welt“ (4:57 min)

