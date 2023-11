David Lapham: Spider-Man

Die hier erzählte Geschichte dürfte mittlerweile allgemeint bekannt sein. Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und bekommt dadurch Superkräfte. Diese nutzt der zuvor eher unscheinbare Schüler zunächst um Karriere als maskierter Ringkämpfer zu machen. Doch als er durch passives Handeln den Tod seines geliebten Onkel Ben zu verantworten hat, erkennt er: “Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.“

1962 benötigten Stan Lee und Steve Ditko lediglich elf Seiten um im Comicheft “Amazing Fantasy # 15“ diese Origin bzw. Entstehungsgeschichte von Spider-Man zu erzählen. 2002 brauchte Sam Raimi immerhin die ersten 42 Minuten seines Spider-Man-Films um diese Story auf die große Leinwand zu bringen. Die 2008 von David Lapham geschriebene Miniserie Mit großer Kraft… lässt sich ganze 110 Seiten Zeit und am Ende von Heft fünf ist Onkel Ben immer noch nicht gestorben. Das es noch etwas langsamer geht, bewies Brian Michael Brendis, der in Der ultimative Spider-Man aus der Origin sogar sieben US-Hefte herausquetschte!

Im Gegensatz zu Raimis und Bendis ist Lapham in Mit großer Kraft… nicht daran interessiert ein für die heutige Leserschaft leicht zugängliches Update von Spider-Man zu schaffen. Er und Zeichner Tony Harris (Ex Machina) siedeln die Geschichte wieder in den 70er-Jahren an, setzen dabei allerdings nicht allzu stark auf nostalgische Elemente. Sie erzählen vom Teenager Peter Parker, der trotz (aber auch wegen) seiner besonderen Fähigkeiten reichlich Probleme hat und viel zwischenmenschlichen Frust erlebt.

Dies mag vielleicht eher an David Laphams ebenfalls nicht gerade vor Optimismus strotzende Serie Stray Bullets erinnern als an Superhelden-Mainstream, ist zugleich aber auch ebenso menschlich bewegend wie die besten Comics aus dem Hause Marvel.

„100% Marvel #38: Spider Man- Mit grosser Kraft…“ als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Spider-Man: With Great Power…“ als US-Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Stray Bullets – Über Alles Edition“ als US-Ausgabe bei AMAZON bestellen, hier anklicken