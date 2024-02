Mit seinem ersten Kinofilm Nach Fünf im Urwald gelang Hans-Christian Schmid 1995 ein Überraschungserfolg, der die Karriere seiner Hauptdarstellerin Franka Potente in Gang brachte. Schmids nächste Regie- und Drehbucharbeit war keine leicht zugängliche sympathische Familienkomödie, sondern ein ganz schöner Klotz von einem Film.

Basierend auf tatsächlichen Ereignissen und mit dem großartigen August Diehl (Inglourious Basterds, The King’s Man: The Beginning) in seiner ersten Filmrolle erzählt 23 – Nichts ist so wie es scheint vom hochintelligenten 19-jährigen Karl Koch, der sich von seiner Umwelt immer mehr abkapselt, um sich als einer der ersten Hacker zu betätigen und Gedanken über die angebliche Weltherrschaft der Illuminaten, sowie der alles verbindenen magischen Zahl 23 zu widmen.

Als 23 – Nichts ist so wie es scheint 1998 in die Kinos kam, wirkte die von Schmids Team sorgfältig rekonstruierte (Computer-) Welt der Achtziger bereits ganz schön anachronistisch. Das hat sich mittlerweile natürlich potenziert, doch die zentralen Themen “Big Brother“ und “Verschwörungstheorien“ sind aktuell wie noch nie. Daher ist es sehr erfreulich, dass Turbine Medien den Film nach einem Vierteljahrhundert erstmals auf Blu-ray veröffentlicht.

Auch das Bonusmaterial kann sich sehen lassen: Audiokommentar von 2001 mit Hans-Christian Schmid, Autor Michael Gutmann, sowie den Produzenten Jakob Claussen und Thomas Wöbke, Hauptdarsteller August Diehl erinnert sich nach 23 Jahren an “23“ (13:29 min), Hans Heinrich Hübner, ein Hacker-Kollege Karl Koch erzählt von damals (44:45 min), Schriftsteller Christopher Weidner informiert über die Illuminaten (26:56 min), Gesprächsrunde über Karl Koch und „Illuminatus!“ (18:36 min), Interviews mit Hans-Christian Schmid (4:11 min), sowie den Darstellern August Diehl (3:31 min), Fabian Busch (2:54 min), Jan-Gregor Kremp (2:13 min) und Dieter Landuris (2:24 min), Making-of Featurette (4:14 min); Hinter den Kulissen (4:18 min) und der Trailer (1:46 min)

„23 – Nichts ist so wie es scheint“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„23 – Nichts ist so wie es scheint“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken