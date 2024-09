Zeiten des Aufruhrs

Mehr als ein Jahrzehnt nach Titanic traten Kate Winslet und Leonardo DiCaprio gemeinsam in einem weiteren Film auf. Zwar lösen sie auch 2008 Schiffstickets für eine Atlantik-Überquerung, doch damit haben sich auch schon die Gemeinsamkeiten, denn der Regisseur heißt diesmal nicht James Cameron sondern Sam Mendes. Der Brite hatte bereits in seinem oscar-prämierten Kinoerfolg American Beauty die US-Vorstadt alles andere als vorteilhaft dargestellt und haut diesmal – zwar etwas behutsamer aber mindestens genauso treffsicher – in die selbe Kerbe.

In den Fünfzigern führen Frank und April Wheeler mit ihren beiden Kindern ein übersichtliches Leben in der Revolutionary Road eines Vorortes von Connecticut. Während Frank alltäglich für einen öden Bürojob in die City fährt, versucht sich April damit abzufinden, dass sie Hausfrau und keine Schauspielerin ist. An Franks dreißigsten Geburtstag schlägt April vor, noch einmal völlig neu zu beginnen und alle Zelte abzubrechen. Nach anfänglichen Zweifeln ist auch Frank von der Idee angetan nach Paris zu gehen und dort einen Neustart zu wagen. Doch die Realität ist tückisch, denn Frank droht eine Beförderung und April wird schwanger…

Während sich viele Nebenfiguren wie Karikaturen aufführen, spielen Kate und Leo ihre Parts äußerst gradlinig. Sie ist absolut glaubhaft als junge Frau, die noch nicht glauben will, dass sie ihr Leben schon fast hinter sich hat. Bei seinen Wutausbrüchen schimmert gelegentlich das immer noch vorhandene nicht so recht zur Rolle passende Babyface durch. Eine Klasse für sich ist Michael Shannon in der Rolle eines nervenkranken Bekannten, der sich als Einziger traut unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Auf hohem Niveau (und bei niedrigem Erzähltempo) gelang Sam Mendes eine packende Charakter- und Beziehungsstudie, die auch dazu einlädt über die eigene Lebensführung nachzudenken.

