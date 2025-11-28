Zeichen setzen gegen Hitler: Das kurze Leben des Walter Klingenbeck

Am 26. Januar 1942 um 6 Uhr früh klingelte die Gestapo bei der Münchner Familie Klingenbeck und verhaftete den siebzehnjährigen Walter. Diesem wurde vorgeworfen, große V-Buchstaben an Hauswände gepinselt zu haben. Das von Winston Churchill durch zwei Finger formierte V stand für Victory, also für den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland.

Die Klingenbecks waren sehr religiös und Walter war begeistertes Mitglied der katholischen Jungschar. Als diese 1936 verboten wurde, musste er in die Hitler-Jugend eintreten. Doch dies machte ihn nicht zum Nazi, sondern das genaue Gegenteil wurde erreicht. Zusammen mit drei gleichgesinnten ebenfalls technikbegeisterten Freunden hörte er verbotene Sendungen von BBC oder Radio Vatikan.

Die Vierergruppe plante außerdem eigene regimekritische Radioprogramme und Aktionen, bei denen Flugblätter durch fernlenkbare Flugzeuge verteilt werden sollten. Außerdem waren sie nachts unterwegs und malten V-Zeichen an die Wände. Walter wurde denunziert, weil er sich negativ über eine Radioansprache Hitlers geäußert hatte. Er saß acht Monate in Untersuchungshaft. Während seine drei ebenfalls festgenommenen Freunde mit einer Haftstrafe davonkamen, wurde Walter 1943 hingerichtet.

Eine Graphic Novel von Marie Geissler erzählt “das kurze Leben des Walter Klingenbeck“. Die Künstlerin arbeitete dabei mit Walters Großnichte Carmen Miller zusammen und dankte ihr für die “Offenheit, ihr Familienwissen zu teilen.“ In ihrem Vorwort schreibt Miller, dass Walters Geschichte “eine Einladung ist, Verantwortung zu übernehmen und sich für Werte einzusetzen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten“.

Geissler standen sehr viele Dokumente und auch Fotos zu Verfügung. Aus diesem “Berg von Quellen“ hat sie “das Wichtigste, und dazu zählen auch emotionale Details“ herausgelöst, um “Walters Persönlichkeit gerecht zu werden“. Die 40-seitige sehr sensibel zu Papier gebrachte Comicbiografie vermittelt auch jungen Lesern, wie es ist, in einer sich zunehmend radikalisierenden Welt zu leben und wie wichtig dabei ein moralischer Kompass ist.

Die Graphic Novel ist für 5 Euro erhältlich beim Verlag Sankt Michaelsbund.

