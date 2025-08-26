Am 4. September 2025 erscheint – drei Jahre nach der letzten Ausgabe – das 1284. YPS-Heft. Diesmal sieht es nicht so aus, als wenn Egmont ernsthaft ein viertes Mal versucht, die 1975 gestartete Reihe von Comicheften mit der beliebten Gimmick-Beilage regelmäßig im Zeitschriftenhandel anzubieten.

Vielmehr wird 50 Jahre YPS gefeiert und der schönste Gimmick dazu ist eine gleichzeitig erscheinende gebundene Jubiläums-Edition, auf deren Cover zu lesen ist, dass es sich um ein Buch “ohne Gimmick“ handelt.

Neben fundierten Sachtexten von Volker Hamann (Reddition) sind gut ausgewählte Comics enthalten, die aus den klassischen 1253 YPS-Heften stammen, die sich in 25 Jahren wöchentlich bis zu 600.000fach verkauft haben. Nach der Einstellung startete Egmont YPS 2005 und 2012 erneut und ließ 2022 die eher an eine Illustrierte erinnernde Ausgabe 1283 folgen, der immerhin ein “Riesen-Solar-Zeppelin“ beilag.

Die jetzt erscheinende Nummer 1284 ist teilweise ebenfalls ein Lifestyle-Magazin, auf dessen Hochglanzcover “50 Jahre – Forever Kult“ zu lesen ist. Im 50-seitigen Innenteil erzählen Promis wie Oliver Kalkofe, Dr. Mark Benecke und Michael Bully Herbig, der zugleich Werbung für Das Kanu des Manitu macht, wodurch YPS ihre Jugend versüßt hat.

Neben dem Gimmick – eine Dartscheibe mit Magnetpfeilen, die als Entscheidungsfinder dient – liegt ein kleinformatiges 48-seitiges YPS-Heft bei, das nahezu ausschließlich Comics enthält. Da diese fast ausschließlich aus klassischen YPS-Heften stammen, dürfte Nostalgikern sehr viel Freude bereiten.

Den Auftakt bildet natürlich ein Comic, in dem das Känguru YPS zusammen mit seinen Freunden der Maus Kaspar, dem Frosch Patsch und dem Papagei Willy den Gimmick vorstellt. Dieser Comic stammt aus YPS-Heft 691, dem 1989 als Gimmick zwar kein “Entscheidungsfinder“ mit Magnetpfeilen, sondern ein “Trefferspiel mit Klebepfeilen“ beilag.

Außerdem sind Comics mit der 1977 von Peter Wiechmann konzipierten Serie Ben’s Bande, dem YPS-Fernseh-Team Yinnie + Yan, der Katze Pif, der Science-Fiction-Reihe Captain York und dem Funny Mister Melone enthalten. Hinzukommen als “Leseprobe“ fünf Seiten aus dem bei Carlsen veröffentlichten Captain Future Comic Der ewige Herrscher.

Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit YPS 1285 erscheinen wird. Doch Egmont trägt keine Schuld daran, denn der Verlag hat sich sehr große Mühe gegeben das Jubiläum gebührend zu feiern.

