Seit 2016 verfasste Katja Brandis zwanzig Jugendromane, die in einer Welt spielen, in der sich Tiere in Menschen und Menschen in Tiere verwandeln können. Mittlerweile wurden ihre Bücher millionenfach in Deutschland verkauft und in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.

Daher ist das Woodwalkers-Universum mehr als reif für ein Film-Franchise. Dass für die jugendliche Hauptrolle des Puma-Gestaltenwandlers Carag der Franzose Emile Chérif verpflichtet wurde und die im Harz, in Bayern sowie in Südtirol gedrehten Außenaufnahmen suggerieren sollen, dass die Geschichte in Wyoming spielt, deutet an, dass hier für den Weltmarkt produziert wurde.

Für den ersten Woodwalkers-Film stand ein Budget von 15 Millionen Euro zur Verfügung und erreicht wurden mehr als zwei Millionen Kinobesuchende. Es wird also weitergehen und das ist gut so, auch weil die guten Leistungen von Hannah Herzsprung als Cargs herzensgute Adoptivmutter und von Martina Gedeck als etwas weniger selbstlose Leiterin der Clearwater High den Film auch für ein älteres Personal interessant machen.

Hinzu kommt noch Oliver Masucci ( Er ist wieder da) als zweifelshafter Woodwalker-Mentor Andrew Milling, der durch seinen vorherigen Auftritt in Dumbledores Geheimnisse sogar einen Hauch von Harry Potter in den Film einbringt.

Die zumeist etwas schlichten Spezialeffekte des “nach den Maßstäben der verschiedenen Green Filming-Kriterien der Koproduktionsländer nach ökologisch nachhaltigen Kriterien“ umgesetzten Films sind zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, funktionieren aber. Es kann also gerne weitergehen.

