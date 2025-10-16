1981 war das Filmjahr des Werwolfs. Neben den beiden Klassikern American Werwolf (An American Werewolf in London) von John Landis und Das Tier (The Howling) von Joe Dante lief auch Larry Cohens Ein Werwolf beißt sich durch (Full Moon High) erfolgreich in den Kinos. Da Wolfen zeitgleich startete, wird dieser Film ebenfalls dem in der Tradition von Der Wolfsmensch stehenden Horror-Untergenre zugerechnet, was nur bedingt stimmt.

Cover A

Den zuvor als Kameramann tätigen Michael Wadleigh gelang 1970 mit dem dreistündigen Dokumentarfilm Woodstock ein riesiger Erfolg. Doch es sollte über ein Jahrzehnt dauern, bis Wadleigh zum zweiten (und letzten Mal) als Regisseur zum Zuge kam. Diesmal sollte er sich bezüglich der Spieldauer seines Films nicht durchsetzen, und in die Kinos kam nicht der von Wadleight geplante vierstündige Film, sondern eine 114-minütige Fassung.

Doch auch diese hat es in sich. Wolfen erzählt vordergründig von einer Serie bestialischer Morde, die der am Sinn seines Jobs zweifelnde New Yorker Police Detective Dewey Wilson (großartige Wahl: Albert Finney) zusammen mit der Psychologin Rebecca Nedd (Diane Venora) aufklären soll. Bei seiner realistischen Darstellung der forensischen Ermittlung scheut sich Wadleight nicht, echte Leichen zu zeigen. Als Polizei-Thriller vor dem Hintergrund einer nicht mehr beherrschbaren Großstadt kann Wolfen voll überzeugen.

Doch der Film hat zusätzlich noch mystische Dimensionen und folgt nur bedingt der Romanvorlage von Whitley Strieber (Begierde). Wadleight erzählt auch davon, wie mit den Wölfen und den indigenen Stämmen, die von den Einwanderern brutal dezimierte US-Urbevölkerung grausam Rache nimmt. Ähnlich wie später John McTiernan in Predator, zeigt Wolfen unsere Welt immer wieder durch die faszinierend farbverzerrte Sicht der wilden Bestien. Auch heute noch fesselt Wadleights ebenso vielschichtiger wie bildgewaltiger Öko-Thriller und wird endlich auf Blu-ray veröffentlicht.

Cover B

Bei Plaion ist ein wie immer sehr schönes Mediabook mit Blu-ray und DVD erschienen. Es enthält dieses Bonusmaterial: „Tales from the City – Making Wolfen” (46:47 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), „Tom Noonan Uncut Dialog“ – Verlängerte Szene (11:40 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), drei US-Trailer (2:16 min + 1:06 min + 0:59 min) und eine Bildergalerie mit 74 Werbematerialien.

Außerdem ist noch ein Booklet mit einem sehr gut recherchierten Bericht zum Film von Stefan Jung und Marcus Stiglegger enthalten. Diese Edition wurde mit zwei verschiedenen Covern veröffentlicht.

„Wolfen“ als Mediabook A mit Blu-ray und DVD bei Amazon bestellen, hier anklicken

„Wolfen“ als Mediabook B mit Blu-ray und DVD bei Amazon bestellen, hier anklicken