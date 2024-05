Während Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zum Kultfilm wurde, ist ein vier Jahre später vom selben Team gedrehter tschechischer Märchenfilm etwas in Vergessenheit geraten. Das ist ungerecht denn Wie man Dornröschen wachküsst ist nicht minder liebenswert und hat seine ganz eigenen Qualitäten.

Auch dieser Film, der in der DDR Wie man Prinzessinnen weckt benannt wurde, nimmt sich beim Adaptieren eines bekannten Volksmärchens mindestens ebenso viele Freiheiten wie Walt Disney. Die böse Fee der Vorlage, die Dornröschen und ihr ganzes Königreich in Tiefschlaf versetzt, ist hier die eifersüchtige, ältere Schwester der Königin, die gerne über das Königreich der Rosen geherrscht hätte.

Wichtiger noch ist, dass Dornröschen nicht wie bei den Grimms oder zuvor bei Charles Perrault hundert Jahre in den Tiefschlaf versetzt wird, sondern ihren Prinzen bereits vor der Sache mit der Spindel kennenlernt und dieser keineswegs ein Tattergreis ist, als er sie rettet.

Gerade der ersten Teil des Films, in dem das von Marie Horáková als selbstbewusste junge Frau verkörperte Dornröschen eigentlich den arroganten Prinz Georg aus dem Reich der Mitternacht heiraten soll, sich aber in dessen sehr viel liebenswerteren Bruder Jaroslav (Jan Hrušínský) verliebt, überzeugt immer noch als romantische Komödie.

Dies liegt auch an dem in nahezu allen tschechischen Klassikern auftretenden Vladimír Menšík, der den stets hungrigen Knappen Mathias spielt. Dieser muss gelegentlich in ein Bärenfell schlüpfen, um sich vom ebenso angeberischen wie psychisch instabilen Prinzen Georg im Zweikampf besiegen zu lassen.

Genau wie in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und der TV-Serie Die Märchenbraut gelang dem Regisseur Václav Vorlícek auch hier die wunderschöne Realverfilmung eines beliebten Märchens. In Szene gesetzt inmitten beeindruckender mittelalterlicher Bauten und untermalt von einem großartigen Soundtrack von Karel Svoboda (Biene Maja, Wickie) entstand 1977 ein Märchenfilm-Klassiker, der auch heute noch bestens unterhält.

Der Film liegt endlich sorgfältig restauriert auf Blu-ray vor. Allerdings hat sich Filmjuwelen beim Bonusmaterial sehr viel weniger Mühe als bei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gegeben. Neben dem deutschen Trailer (2:12 min) und dem DEFA-Vorspann (2:08 min) ist auch der Puppentrickfilm „Dornröschen war ein schönes Kind ...“ (5:05 min, Regie: Katja Georgi, 1987) enthalten.

In Sachen Booklet sieht es jedoch mau aus. Die Veröffentlichungen von Filmjuwelen überzeugen durch ihre edle Ausstattung mit Schuber und reich bebilderten Büchlein. Letzteres wurde zwar auch diesmal versiert von Rolf Giesen zusammengestellt und in gewohnter Form layoutet, ist jedoch nur digital erhältlich.

„Wie man Dornröschen wachküsst“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Wie man Dornröschen wachküsst“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Märchenbraut – Die komplette Saga“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Märchenbraut – Die komplette Saga“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Zauberrabe Rumburak“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Rückkehr der Märchenbraut“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken