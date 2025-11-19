Gregory Maguire startete 1995 mit Wicked eine Reihe von Romanen, in denen er die Welt aus den Oz-Büchern von L. Frank Baum und des Filmklassikers Der Zauberer von Oz dazu nutzte, um ein gesellschaftspolitisches Gleichnis zu erzählen. Dies ist legitim, da Maguire genau wie Baum sehr fantasievoll erzählt.

Doch wenn aus Wicked ein Musical gemacht wird, dann sollten – ähnlich wie im Filmklassiker mit Judy Garland – die Musik und jeder Songs wirklich mitreißend sein und die Handlung voranbringen. Bei der zweiteiligen Wicked-Verfilmung ist dies leider nicht der Fall. Es entsteht der Eindruck, dass die durchaus interessante Geschichte ohne die nicht enden wollenden Sing- und Tanzeinlagen auch in einen (dadurch besseren) Film gepasst hätte.

Ähnlich schon, wie auch in einem Erzählstrang von Sam Raimis Die fantastische Welt von Oz geht es auch in Wicked darum, wie aus einer idealistischen jungen Frau die “Böse Hexe des Westens“ und die Kontrahentin der “Guten Hexe des Nordens“ werden konnte. Die Geschichte über zwei Studentinnen der Zauber-Universität in der Smaragdstadt wird vor dem Hintergrund eines immer diktatorischer werdenden Regimes des Zauberers von Oz erzählt.

Dieser Hochstapler, den es von unserer Erde in die zauberhafte Welt von Oz verschlagen hat, wird recht ansprechend von Jeff Goldblum verkörpert. Die Hauptrolle der “bösen“ grünhäutigen Elphaba spielt jedoch die großartige Cynthia Erivo (The Outsider) und den eher undankbaren Part der Barbie-haften guten Glinda meistert Ariana Grande-Butera halbwegs passabel.

Am Ende des zweiten Teils von Wicked werden die in Der Zauberer von Oz erzählten Ereignisse aus einer anderen Perspektive in ein ziemlich düsteres Licht gerückt, Das mag für Fans des Judy-Garland-Klassikers etwas frevelhaft erscheinen, doch das daraus resultierende Ende ist mehr als sehenswert, wenn da nur nicht immer wieder dieses nervige Geträller wäre…

„Wicked – Teil 1“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Wicked – Teil 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die fantastische Welt von Oz“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die fantastische Welt von Oz“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die fantastische Welt von Oz“ als Blu-ray in 2D und 3D bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Zauberer von Oz – Collector’s Edition“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Zauberer von Oz – Collector’s Edition“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Zauberer von Oz“ in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken