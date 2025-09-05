Werner – Freie Bahn mit Maripan!!!

Der schwerreiche Bauunternehmer Günzelsen hat sich einen Sportwagen der Marke Dubai V 10 zugelegt, um bei seiner Sekretärin Frau Fellschnick Eindruck zu schinden. Doch die Versicherung besteht auf einer „Röhrich-Schadens-Ausnahme-Klausel“, da alle bisher bei Günzelsen entstandenen Schäden im Zusammenhang einen gewissen Klempner-Meister standen.

Cover von 2025

Der neue Sportwagen erweckt zudem Geschwindigkeitsräusche beim Motorradclub MC Klappstuhl und den Wernersens. Ganz wichtig ist dabei die amtliche Zeitmessung durch die Polizisten des Reviers der real in Schleswig Holstein existierenden Gemeinde Schnarup-Thumby…

Cover 2004

Nach dem etwas selbstreflektierenden elften Werner-Band Volle Latte! von 2002 präsentiert Rödger Feldmann alias Brösel zwei Jahre später in Freie Bahn mit Marzipan!!! wieder altbekannte Situationen und Figuren. Die Story wirkt wie die Vorlage für einen temporeichen Zeichentrickfilm. Wortspiele („Sach mal Bescheid“ „Bescheid!“), die früher Brösels Spezialität waren, sind hier eher Mangelware.

Stattdessen wird ein Motorrad durch Kettensägen-Motoren und Lachgas-Antrieb zum Dragster. Es ist dann jedoch Meister Röhrich, der schließlich durch widrige Umstände alle anderen Fahrzeuge weit hinter sich lässt und den Bedenken der Versicherung recht gibt.

Brösel und sein Bruder Andi haben sich übrigens tatsächlich ein knapp vier Meter langes Motorrad mit 24 Kettensägenmotoren gebaut. Der zwölfte Werner-Band wurde 2004 bei Ehapa veröffentlich. Dort startete zwei Jahre später eine Beinhaatcover Edition, die leider schon nach fünf Bänden eingestellt wurde.

Alle Werner-Comicbände liegen jetzt bei Bröseline in der ursprünglichen Form als Softcover-Bände vor. Für diese Edition wurden teilweise noch etwas nachgebessert. Besonders viel Mühe wurde sich bei der Bröseline-Ausgabe von Freie Bahn mit Marzipan!!! gegeben. Hierfür hat Brösel zusammen mit Tim Eckhorst (Pure Fruit, Katzenjammer Kauderwelsch) die blassen Farben der Erstausgabe durch eine sehr viel knalligere Neukolorierung ersetzt.



Außerdem gibt es jetzt ein neues Cover und es sind noch vierzig (!) zusätzliche Seiten hinzugekommen, auf denen u. a. Frollein Lütt, die Redakteurin der Knölleruper Rundschau, Werner den Kopf verdreht. Durch die Neubearbeitung wurde das Lesevergnügen erheblich gesteigert.

